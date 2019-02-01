Автомобиль ДПС протаранил Lexus и превратил седан в хэтчбек

В центре Москвы произошло ДТП с участием автомобиля ГИБДД.

Авария случилась в районе Сретенских Ворот в районе 20:00, сообщает корреспондент «За рулем». Водитель автомобиля ДПС отдельного батальона ДПС СВАО ГИБДД Москвы (что делала машина в центре города, еще предстоит выяснить) врезался в заднюю часть седана Lexus IS. От удара последний развернуло.

Как видно на фото, задняя часть премиальной иномарки оказалась серьезно повреждена: удар фактически смял багажник, превратив седан в хэтчбек. Автомобиль ДПС также серьезно пострадал.

На момент подготовки материала о пострадавших в аварии ничего не было известно. На месте работают оперативные службы. Оба автомобиля не способны продолжать движение.

Любопытно, что еще около шести вечера столичный ЦОДД обратился к водителям с просьбой быть более осторожными на дорогах, так как местами на них встречается гололедица, а ночью ожидается понижение температуры.

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Фото: Facebook

Видео: YouTube