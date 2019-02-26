Пенсионерку доставили до скорой в ковше трактора. Дорогу не расчистили!

Дом пожилой женщины находится на краю деревни, и машина не смогла проехать туда из-за того, что дорога была занесена снегом.

Жительницу деревни Биябаш Апастовского района Татарстана пришлось доставлять до скорой в ковше трактора — там ей постелили мягкую ветошь и таким образом довезли до машины. Информация с фото появилась в паблике «Набережные Челны Life» соцсети ВКонтакте. И новость эта не фейковая — в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ подтвердили информацию.

Выяснилось, что во время снегопада дорогу в деревне сильно замело, из-за чего автомобиль скорой вынужден был остановиться за сто метров от дома. Фельдшеры побоялись отправлять 66-летнюю пациентку с гипертоническим кризом пешком и попросили водителя трактора, расчищавшего заснеженную дорогу, доставить ее до автомобиля. Больную госпитализировали в терапевтическое отделение, на данный момент ее состояние стабилизировалось.

Пользователи бурно обсуждают эту новость, отмечая, что «Хорошо, что хоть трактор проехал, уже радует», «А что не на тройке с бубенцами? Значит, есть все-таки трактора в деревне!», «Нанотехнология».

В любом случае, хорошо то, что хорошо заканчивается: женщине еще повезло, что на заснеженном пути ей встретились неравнодушные люди.

Впрочем, там, где надо, коммунальщики мгновенно решают вопрос, как это произошло прошлой зимой в Москве.



Фото: ВКонтакте

