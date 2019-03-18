«Яндекс.Такси» утонуло… в городской луже

Водитель неудачно попытался преодолеть гигантскую лужу.

Материалы по теме Непотопляемая Ока: видео из пострадавшего от паводка Сочи

Такое в России порой случается: «утопление» в гигантской луже произошло днем 18 марта, сообщает паблик «Типичный Краснодар» соцсети ВКонтакте. Лужа образовалась после дождя в Музыкальном микрорайоне Краснодара на улице Тополиной, но никто и предположить не мог, что ее глубина будет по пояс!

Правая часть автомобиля «Яндекс.Такси» почти полностью скрыта под водой. Чтобы вызволить машину, водителю пришлось снять одежду, залезть в лужу и привязать к машине трос. Ему на помощь подоспел водитель грузовичка, к которому и подцепили утопленницу. Надеемся, что спасательная операция прошла без происшествий.

Для справки: температура воздуха в Краснодаре сегодня +10 градусов.

Другие новости рубрики «Происшествия» ищите по ссылке.



Видео: соцсеть ВКонтакте, группа «Типичный Краснодар»