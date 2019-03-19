Ми-ми-ми не пройдет: ГИБДД против котиков на светофорах

Всего неделю проработал светофор, в сегментах которого силуэты человечков были заменены на котов.

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Все любят котиков, которые давно захватили соцсети и вызывают исключительно умиление у окружающих, собирая сотни, а порой и тысячи лайков под фотографиями. Интернетом дело не ограничивается: четырехлапые активно пытаются захватить мир и в оффлайне.

Курортный город Зеленоградск Калининградской области буквально наводнен котами, местные жители в шутку называют свой город «Мировой кошачьей столицей». Местные власти решили заявить о городе (все же туристическое место), установив на одной из улиц светофор, в красном и зеленом сегментах которого были нарисованы силуэты котов. Когда загорается красный, в нем виден сидящий кот, а в зеленом сегменте он уже бежит.

Такая инициатива была понята не всеми. Вернее, совсем не понята в местной ГИБДД, представители которой потребовали убрать котов со светофора и привести его в соответствие с действующим ГОСТом и существующими регламентами, пишут местные СМИ.

Светофор с котиками проработал всего одну неделю: предписание, выданное ГИБДД, выполнено. Теперь в России нет светофора с котиками. И, вероятнее всего, никогда не будет. Вряд ли ради них Росстандарт станет вносить изменения в ГОСТы и регламенты.

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Фото: Кё / Telegram