Лоси нашли новый источник соли: это борта машин

Мать-лосиха с теленком обожают слизывать с машин дорожную соль. Лосей уже неоднократно заставали за этим занятием.

Автор видео из Колорадо рассказывает, что живет в районе, где очень много лосей. Но эта лосиха с теленком появились совсем недавно и решили, что соль с дорог на машине будет вкусным угощением. На следующий день появились уже два взрослых лося и принялись вылизывать другую машину, которая находилась на подъездной дорожке. Затем они подошли к дому и стали обгладывать искусственную зелень на венках, которые висели на двери, думая, что они настоящие.

Видео: YouTube