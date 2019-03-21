Лоси нашли новый источник соли: это борта машин

Автор видео из Колорадо рассказывает, что живет в районе, где очень много лосей. Но эта лосиха с теленком появились совсем недавно и решили, что соль с дорог на машине будет вкусным угощением. На следующий день появились уже два взрослых лося и принялись вылизывать другую машину, которая находилась на подъездной дорожке. Затем они подошли к дому и стали обгладывать искусственную зелень на венках, которые висели на двери, думая, что они настоящие.
- Лосихи с детенышами могут быть и очень агрессивными — так, одна из них атаковала на дороге велосипедиста, и отгонять ее пришлось автомобилями.
- На екатеринбургском «Россельбане» очевидец снял на видео редкого, как ему кажется, осторожного лося, переходившего дорогу.
Видео: YouTube
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