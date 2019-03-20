Что скрывают лужи: девочка провалилась в яму на дороге

В Томске школьница провалилась в дорожную яму, выбраться из которой ей помогли водители.

Материалы по теме Это провал: очередное ЧП на дороге в Москве

Весенние дороги таят больше опасностей, чем зимние. Ямы, открытые колодцы, мусор и прочие препятствия скрыты под мутной водой, которая никуда не отводится.

Водители в это время года всегда настороже и стараются объезжать незнакомые места по сухим участкам, зная о халатном отношении дорожных служб к своим обязанностям. Тем не менее в Сети полно видео и фото автомобилей, провалившихся в скрытые грязной водой ямы.

Страдают от халатности и пешеходы, в том числе дети. Так, в Томске маленькая школьница, торопясь миновать перекресток, чтобы не быть случайно обрызганной водой из-под колес подъезжающих автомобилей, провалилась в большую яму, из которой не смогла выбраться самостоятельно.

Возможно, она случайно угодила в открытый люк колодца или не забранную решеткой ливневую канализацию, что тоже не делает чести дорожным службам. Выбраться из западни ей помог водитель, который, зная о коварстве российских луж, побоялся подойти к яме слишком близко и вытянул девочку из ледяной воды за руку. Все обошлось, но известны случаи, когда дети гибли в подобных ямах. Самым резонансным случаем стала трагедия, произошедшая под Новосибирском, где двое братьев утонули в яме, оставленной коммунальщиками. А в Томске девочка в возрасте двух лет провалилась в люк, закрытый просто деревянной доской, прямо во дворе школы №5 и захлебнулась нечистотами.

Ряд правозащитников считают, что подобные случаи будут происходить до тех пор, пока в России будет действовать, в частности, ГОСТ на ямы и многодневные сроки на устранение подобных неровностей, не вписывающихся в эти узаконенные нормы. Напомним, что ГОСТ Р 50597–2017 позволяет дорожным службам игнорировать ямы, длина которых не превышает 15 см, ширина — 60 см, а глубина — 5 см. Эти ямы, особенно в межсезонье, способны быстро увеличиваться. При этом на их устранение ГОСТом отводится до 12 дней (зависит от категории дороги). О защитных барьерах на время ожидания ремонта речи не идет. Что касается открытых колодезных люков, то согласно ст. 314 ГК РФ коммунальщики могут рассматривать жалобу до семи рабочих дней. Эти нормы необходимо менять, настаивают правозащитники.

С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: YouTube