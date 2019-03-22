Массовая авария парализовала движение в Питере: столкнулось 30 автомобилей

Сегодня в Северной столице произошло массовое ДТП с участием нескольких десятков автомобилей.

На Ушаковском мосту в Санкт-Петербурге столкнулось около 30 автомобилей. Причиной аварии стал гололед, к которому автомобилисты оказались не готовы.

Движение по мосту полностью перекрыто, на месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Вероятно, все началось со столкновения двух машин, после чего последовали столкновения других, едущих следом автомобилей, которые не смогли остановиться или объехать возникшее препятствие.

Следует отметить, что климат Санкт-Петербурга отличается частыми весенними гололедами. Особенно обледенению подвержены находящиеся над водой и успевающие быстро промерзать мосты.

О жертвах и пострадавших не сообщается, но, судя по фотографиям с места массовой аварии, их нет: столкновения происходили на небольших скоростях, о чем говорят незначительные повреждения автомобилей.

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Фото: vk.com