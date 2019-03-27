Настоящий гаишник: 8-летний школьник регулирует переход шоссе

Из-за сбоя электросети на улице перестали работать светофоры. Но тут же нашелся «добровольный инспектор».

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Произошло это в Екатеринбурге на Уралмаше (жилой район в северной части города). Ситуацию с неработающими светофорами решил разрулить школьник Артем. Видимо, в его планах — стать инспектором ДПС, потому что как раз кстати у него с собой оказались свисток и игрушечный жезл. Размахивая им, он пытался остановить машины, чтобы пропустить пешеходов. Видео в региональное издание «Екатеринбург онлайн» прислал один из читателей.

Автор видео пояснил, что около 12 часов дня переходил дорогу и увидел этого мальчика. Он был без взрослых, и мужчина ему объяснил, что стоять у края дороги опасно, но тот был так увлечен, что ничего не слушал.

Забавный маленький инспектор еще и возмущался:

«Знаете, что больше всего автомобилистам удается? Не останавливаться, просто гнать и гнать. Я это терплю!»

Видимо, ребенок понимает, что жизнь регулировщика — не сахар. Однако вскоре сюда, чтобы контролировать ситуацию, наконец добрался настоящий наряд ДПС.

Позже выяснилось, что восьмилетний Артем Суворов учится во втором классе и живет с бабушкой. Сейчас каникулы, и она ушла на работу, наказав ему сидеть дома. Жезл она прячет, чтобы Артем не бегал с ним на улицу, но, видимо, в тот день звезды сошлись — мальчик его нашел и как раз представилась возможность «применить».

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Видео: YouTube