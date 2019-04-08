ЦОДД советует не ездить за рулем на юго-восток Москвы

На юго-востоке столицы из-за строительства метро будет затруднено движение на ряде улиц.

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В связи со строительством Некрасовской линии метро до 10 апреля будет затруднено движение транспорта на Волгоградском и Рязанском проспектах, Нижегородской и Марксистской, а также на прилегающих к ним улицах. Это вызвано тем, что на участке метрополитена от станции «Пролетарская» до станции «Котельники» временно прекращено движение поездов.

В минувшие выходные дни дорожные рабочие при помощи пластиковых отбойников и кидаемых на них мешков с песком отгораживали полосы для общественного транспорта, из-за чего на дорогах образовывались заторы. Также вдоль временных выделенных полос установлены мобильные комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

«Мы настоятельно рекомендуем отказаться от личных авто на юго-восток Москвы, в частности на Волгоградский и Рязанский проспекты, Нижегородскую и Марксистскую улицы. Движение сильно затруднено, есть ограничения в связи со строительством Некрасовской линии метро», — сообщил ЦОДД на своей страничке в Твиттере.

По выделенным полосам идут автобусы, которые с 6 по 10 апреля должны заменить поезда метро.

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Фото: АГН «Москва»