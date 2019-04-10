«Безопасные и качественные автодороги»: Минтранс поймал регионы на обмане

В министерстве сомневаются в достоверности данных о состоянии дорог, предоставленных регионами в рамках нацпроекта.

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Минтранс намерен проверить данные из регионов, предоставленные в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД). Для этого министерство хочет подключить специальные службы.

Такое решение было принято после того, как, согласно поступающей статистике, количество дорог без ям в некоторых регионах сократилось более чем в два раза. Такая информация поступила, в частности, из Амурской и Магаданской областей. В Минтрансе подозревают, что это было сделано умышленно, чтобы получить больше средств на ремонт дорог из федерального бюджета.

В ходе очередного обсуждения нацпроекта БКАД оказалось, что доля соответствующих действующим нормативам дорог в стране за год сократилась с 43,1 до 42,4%. На это указал министр транспорта Евгений Дитрих. Он также отметил, что прежде тенденция была противоположной и количество хороших дорог росло. В качестве яркого примера он привел данные по Амурской области, где в 2017 году, согласно отчетам, было отремонтировано 75% дорог, а в 2018-м — только 30,2%. Чиновники Магаданской области прислали еще более невероятный отчет. Там показатель ремонта дорожной сети сократился до 17% в 2018 году с 70,5% в 2017-м.

«Следует подключить специальные силы и службы, чтобы они дали правовую оценку тем показателям, которые регионы предоставляли, а потом вот так вот упали», — приводит «КоммерсантЪ» слова министра.

Аппетиты местных властей разыгрались не просто так. Согласно БКАД, в ближайшие пять лет на ремонт дорожной сети страны планируется выделить астрономическую сумму — 4,1 трлн рублей. В результате таких финансовых вливаний количество дорог, соответствующих нормативам, должно увеличиться с 43% (показатель 2017 года) до 50,9% (таким показатель должен стать в 2024 году). Из 4,1 трлн рублей в 2019 году планируется выделить регионам 106 млрд рублей.

В то, что состояние дорог всего за год могло ухудшиться, не верит и глава Общественного совета при Минтрансе России Михаил Блинкин:

«Если так, это вызывает серьезные вопросы — минимум год ремонт должен держаться. Нельзя исключать и элементарную техническую неграмотность в работе со статистикой»,- отметил глава совета, говоря о том, что в статистику могли попасть, например, сельскохозяйственные дороги.

На недостоверность данных указывает и координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ» Александр Васильев. Он отметил, что в регионах нет оснащения для проведения полноценного обследования дорожной сети, и качество дорог определяется на глаз.

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