Милота: мальчик с лопаткой помогает дорожникам

Помните видео в соцсетях, где молодая девушка заделывала яму на дороге? Так вот, у нее появился последователь, которого в соцсетях уже окрестили «сыном дорожной феи».

Мальчик пластиковой лопаточкой старательно выгребает грязь с обочины и засыпает в яму на дороге. На пешеходной дорожке его ждет подруга, которая, по виду, одобряет его действия. А дорожка действительно аховая — вся в выбоинах. Детей снял на камеру телефона очевидец, который был потрясен происходящим. Видео он разместил в группе «Аварийный Омск» в соцсети ВКонтакте.

Мужчина, снимавший видео, расчувствовался и даже пожал ребенку руку, пообещав, что тот попадет в интернет. Видео можно посмотреть по ссылке, автора настолько распирали эмоции, что описать происходящее нормативной лексикой у него не получилось.

Мнения посетителей соцсети разделились. Одни ехидно писали, что вот оно, «суровое омское детство», а другие, что это современное правильное мышление — не жаловаться на жизнь, а делать что-то для своего города, пусть даже вот так наивно.

В управлении дорожного хозяйства и благоустройства города выразили благодарность юному дорожнику за неравнодушное отношение к городским проблемам, сообщает «НГС.Омск». И отметили, что через 10–15 лет будут счастливы видеть в своих рядах такого активного гражданина. Ну а ямы во дворе дома пообещали заделать асфальтом.

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Видео: YouTube