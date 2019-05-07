Новый ГОСТ по асфальту: теперь кидаем в любую погоду

Проект нового стандарта предусматривает предварительную обработку поверхности дороги перед укладкой покрытия, а значит кидать асфальт на снег и в лужи перестанут.

Новый ГОСТ «Устройство асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях», разработанный Научно-исследовательским институтом транспортно-строительного комплекса по заказу Росавтодора за 8,9 млн рублей, должен быть готов к ноябрю 2019 года. Пока же проект стандарта проходит стадию общественного обсуждения.

Разработать новые требования к прокладке и ремонту дорог в Росавтодоре решили по нескольким причинам. Во-первых, немало дорог России проходит по неблагоприятным для них территориям. Это, например, тундра, влажные леса, зоны вечной мерзлоты и так далее. Проводить ремонт дорог там можно лишь в течение пары месяцев в году. Чтобы не ограничиваться исключительно периодами благоприятной погоды, местные дорожники уже используют специальную технику для укладки асфальта и предварительной обработки поверхности дороги. Эти методы, описанные в рекомендациях Росавтодора 2017 года, позволяют класть асфальт без ущерба качеству, но подобный подход противоречит нормативному регулированию, которое и решено изменить.

В новом ГОСТе прописана неблагоприятная для работ температура, она составляет от +5°С до —10°С весной и летом и от +10°С до —10°С осенью и зимой, выяснил «Коммерсантъ». Но неблагоприятная погода не помешает класть асфальт, который при этом нужно будет перевозить в кузовах с подогревом или тентом, что позволит остывать смеси не быстрее, чем на 0,38 градуса в минуту. Также в ГОСТе прописывается, что перед укладкой асфальта в неблагоприятную погоду нижний слой следует освободить от снега и грязи, а в ряде случаев даже обработать специальными реагентами и высушить. Вести работы полностью запрещается во время осадков интенсивностью более 5 мм в сутки и при минусовых температурах при ветре, дующем со скоростью более 6 м/с. Это касается обычных дорог. На магистралях категории 1А и 1Б производить работы разрешат исключительно при плюсовых температурах.

Второй причиной смены стандарта стало неоднозначное толкование некоторыми подрядчиками прежнего ГОСТа. Вопреки рекомендациям Росавтодора, асфальт нередко кладется на снег, в грязь и просто кидается в лужи. Долго уложенное таким способом покрытие не служит. При выявлении подобных случаев с подрядчиками разрываются контракты.

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