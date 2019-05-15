Итоги первого года работы Крымского моста: трафик вырос в три раза

Крымским мостом за год воспользовалось в три раза больше людей, чем до этого за год обслуживала паромная переправа.

Открытие Крымского моста состоялось ровно год назад, 15 мая, а 16 мая 2018 года по нему началось движение. За прошедший год по мосту проехало 5 млн автомобилей, среди которых были не только легковые машины, но и грузовики (500 тыс. штук), а также автобусы (60 тыс. штук). Такие данные сегодня опубликовала пресс-служба информационного центра «Крымский мост».

Сравнивая с трафиком через Керченский пролив в 2017 году, аналитики информационного центра отметили, что он возрос более чем в три раза: движение через мост не прерывалось ни в шторм, ни при другой непогоде.

«Этот круглосуточный поток машин, конечно, радует нашу команду строителей. Мы видим, как востребован Крымский мост, как он влился в транспортную систему юга России и стал ее ключевым звеном. Это то, ради чего команда много работала: 27 месяцев сложнейшего строительства. Качество выполненной работы подтверждает регулярный мониторинг несущих конструкций: мост в отличном состоянии», — говорит заместитель генерального директора компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

Бесплатный проезд по мосту сэкономил людям и компаниям более 16 млрд рублей. Ранее стоимость рейса на пароме в один конец (из порта «Крым» в порт «Кавказ» или обратно) составляла от 1,5 до 19,5 тыс. рублей.

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Фото: ИЦ «Крымский мост»