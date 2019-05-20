Грузовики согнали с асфальта на время жары

На дорогах России вводится новое ограничение для грузовых автомобилей: с сегодняшнего дня и до конца лета грузовикам запрещено выезжать на ряд трасс в 32-градусную жару. Соответствующий Приказ Федерального дорожного агентства от 25.03.2019 № 1002 «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в 2019 году» с перечнем попадающих под запрет дорог опубликован Росавтодором на официальном интернет-портале правовой информации. Следует отметить, что запрет не коснется пикапов.
Так Росавтодор намерен защитить асфальт, который становится очень мягким в жаркую погоду, от образования колеи, а также от повреждений другого характера. Были зафиксированы случаи, когда груженые автомобили буквально наматывали дорожное покрытие на свои колеса, обнажая старый асфальт и щебень под ним.
Дни и часы, когда грузовикам будет запрещено выезжать на перечисленные в приказе участки дорог, будут определяться на основе прогнозов Федеральной службы по гид и мониторингу окружающей среды. Во избежание случайного выезда грузовых машин на эти участки, перед ними устанавливают соответствующие знаки. В случае нарушения запрета виновные водители понесут административное наказание.
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