Это надо видеть: вот так губернаторы кладут асфальт!

Сделали они это в качестве тренировки при подготовке к заседанию Госсовета, посвященного развитию автодорог и ПДД.

Руководители субъектов РФ и профильные эксперты-дорожники перед заседанием Госсовета о развитии сети автодорог и безопасности дорожного движения учились укладывать асфальт в городе Солнечногорске, на северо-западе Московской области.

Губернаторы надели спецодежду, разделились на четыре бригады и принялись укладывать асфальт на нескольких сотнях метров. Многим было интересно почувствовать себя дорожными рабочими: класть асфальт, грузить щебень, отсыпать обочины и быть оператором асфальтоукладчика. Потом губернаторы менялись, чтобы попробовать себя на всех рабочих местах. Освоив нюансы профессии, они теперь могут на равных говорить с подрядчиками и на деле понять, качественный или некачественный асфальт перед ними, хорошо его уложили или нет.

Врио главы Курской области Роман Старовойт (ранее возглавлял Росавтодор) отметил, что губернаторы и так погружены в тему дорожного строительства, но тонкости производства работ тут «почувствовали на кончиках пальцев».

Губернатор Тюменской области Александр Моор на вопрос корреспондента РИА Новости, готов ли он сменить должность губернатора на должность дорожного рабочего, ответил: «Как всевышнему будет угодно».

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