Новая прекрасная роль Шварценеггера: теперь он продает машины!

Прилепив нелепые усы и натянув парик, Арни пытается отговорить покупателей от приобретения электромобилей, а взять вместо них автомобили с бензиновыми двигателями.

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Арнольд Шварценеггер, известный по ролям в таких фильмах, как «Терминатор», «Хищник», «Правдивая ложь» и сотне других, бывший губернатор Калифорнии, сегодня является ярым защитником экологии и сторонником электрических и водородных автомобилей. Он недвусмысленно высказывается за борьбу с изменением климата и даже переоборудовал свои любимые бензиновые внедорожники для езды на водороде и электричестве.

Теперь в виде неряшливого продавца автомобилей он снялся в шуточном видео, в котором пытается убедить покупателей электромобилей приобрести машину с двигателем внутреннего сгорания.

Шварценеггер, натянувший смешной парик и усы, представляется продавцом Говардом Кляйнером и пытается увести покупателей от рассматриваемых ими электромобилей. Первая пара, к которой он подошел, узнала актера, но решила подыграть и выглядела очень удивленной, когда Кляйнер подогнал им чадящий Hummer. Очень смешным получился момент, когда один из покупателей, глядя на ревущий двигатель, кричит: «Нет, нет, нет! Я думаю, что это разозлит моих соседей», на что Кляйнер отвечает: «Боже, ты прав! Это произведет на соседей впечатление!».

Другие покупатели попадают в уловку и, не узнавая Арни, пытаются терпеливо объяснить настырному продавцу, почему они хотели бы купить именно электромобиль. Они говорят о налоговых льготах, тихой работе и экономии денег на заправках, на что Кляйнер высказывает нелепые и даже оскорбительные суждения.

Видео было снято при поддержке Veloz, некоммерческой организации, занимающейся продвижением электромобилей.

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Фото, видео: YouTube