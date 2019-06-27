Украина запретила импорт из России спичек и автомобилей

Под запрет также попали цемент, ветеринарная продукция, фанера, обои, обувь, провода и трубы. Всего товаров на сумму более чем 500 млн долларов.

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Правительство Украины запретило с 1 августа ввозить в страну легковые автомобили, автобусы, тракторы, грузовики и мотоциклы российского производства. Этот шаг власти страны называют ответным на «дискриминационные и недружественные действия в отношении Украины, применяющиеся государством-агрессором, а также с учетом обращений ассоциаций, объединений, предприятий ряда отраслей промышленности».

Под запрет также попало сырье для изготовления цемента, готовые виды готового цемента, минеральные (азотные, калийные и фосфорные) удобрения, корма для животных и продукция ветеринарной медицины, спички, фанера, обои, изделия легкой промышленности, обувь, провода, трубы, металлические сетки, крепежные изделия, стальная посуда, хлебопекарное оборудование. С 1 марта 2020 года запрет также коснется подержанных железнодорожных и трамвайных вагонов.

В 2018 году экспорт из России легковых автомобилей и других автотранспортных средств в страну составил 50 млн долларов, отмечает РБК.

Сейчас на Украину из России поставляют легковые автомобили Lada, УАЗ, Chevrolet Niva, Hyundai Solaris и Creta, Kia Rio и Volkswagen Polo и коммерческую технику ГАЗ и КАМАЗ и автобусы ПАЗ.

Ранее власти Украины решили вернуться к идее полного запрета желтого сигнала светофора. Планируется оставить только зеленый и красный.

Коллаж: «За рулем»