На Украине предложили запретить желтый сигнал светофора. Опять

Запретить желтый сигнал светофора как провоцирующий аварии украинская Госавтоинспекция предлагала еще в 2010 году и объявила о запуске соответствующего трехмесячного эксперимента в Николаевской области. Тогда, однако, широкого распространения эта идея не получила, но недавно к ней предложил вернуться заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.
«Премьер-министр поддержал мое обращение и поручил Мининфраструктуры, МВД, Национальной полиции, „Укравтодору“ и „Укртрансбезопасности“ проработать вопрос по отмене желтого сигнала светофора и в случае необходимости вынести соответствующий вопрос на заседание правительства. Это очень правильная инициатива, потому что, проанализировав последние резонансные ДТП, мы видим, что все они связаны с проездом на желтый свет», — написал Лавренюк на своей страничке в Фейсбуке (перевод с украинского — информагентство RNS).
Под резонансными ДТП подразумевается в том числе случившаяся 17 апреля в Кривом Роге авария с легковушкой, маршруткой и автобусом, в которой погибли 9 человек — водитель Мазды пытался проехать перекресток на желтый сигнал светофора.
Если Украина на этот раз все-таки решится законодательно упразднить желтый сигнал, то это будет противоречить Венской конвенции о дорожном движении от 1968 года, предписывающей использование на дорогах ратифицировавших договор стран светофоров трехцветной системы.
- Столица России тем временем обрастает так называемыми умными светофорами. Подробности — в нашем материале.
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Фото: depositphotos.com
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