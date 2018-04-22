На Украине предложили запретить желтый сигнал светофора. Опять

После нескольких громких аварий, в которых водители ехали на желтый, власти Украины решили вернуться к идее полного запрета «промежуточного» сигнала светофора. Планируется оставить только зеленый и красный.

Запретить желтый сигнал светофора как провоцирующий аварии украинская Госавтоинспекция предлагала еще в 2010 году и объявила о запуске соответствующего трехмесячного эксперимента в Николаевской области. Тогда, однако, широкого распространения эта идея не получила, но недавно к ней предложил вернуться заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

«Премьер-министр поддержал мое обращение и поручил Мининфраструктуры, МВД, Национальной полиции, „Укравтодору“ и „Укртрансбезопасности“ проработать вопрос по отмене желтого сигнала светофора и в случае необходимости вынести соответствующий вопрос на заседание правительства. Это очень правильная инициатива, потому что, проанализировав последние резонансные ДТП, мы видим, что все они связаны с проездом на желтый свет», — написал Лавренюк на своей страничке в Фейсбуке (перевод с украинского — информагентство RNS).

Под резонансными ДТП подразумевается в том числе случившаяся 17 апреля в Кривом Роге авария с легковушкой, маршруткой и автобусом, в которой погибли 9 человек — водитель Мазды пытался проехать перекресток на желтый сигнал светофора.

Если Украина на этот раз все-таки решится законодательно упразднить желтый сигнал, то это будет противоречить Венской конвенции о дорожном движении от 1968 года, предписывающей использование на дорогах ратифицировавших договор стран светофоров трехцветной системы.

Столица России тем временем обрастает так называемыми умными светофорами. Подробности — в нашем материале.

Также в России могут появиться светофоры, показывающие участникам дорожного движения смайлики.

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