Renault Arkana отправляется в турне по России

С новым купе-кроссовером смогут познакомиться жители крупных городов.

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«Гранд Тур Renault Arkana» — так в российском представительстве марки назвали мероприятие, которое с 11 июля по 17 августа прокатится по городам России. В рамках турне у всех желающих будет возможность познакомиться с одной из самых горячих новинок отечественного авторынка.

Помимо тест-драйва на дорогах общего пользования и специальной трассе с препятствиями для гостей тура организаторы готовят и различные развлечения. Но главным героем станет все же Renault Arkana.Протяженность «Гранд Тура» составит более 4000 км, в рамках которого новинка побывает в города-миллионниках (Уфа, Челябинск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород) и областных центрах — от Рязани до Перми.

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Стоимость автомобиля в базовой комплектации Life составляет 999 000 рублей. Он оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 114 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также имеет передний привод. В более дорогих комплектациях Renault Arkana оснащается турбированным бензиновым двигателем TCe 150 объемом 1,3 литра и мощностью 150 л.с. Мотор работает в паре с вариатором CVT X-Tronic. Минимальная стоимость такой версии кросс-купе составляет 1 229 990 рублей.В максимальной комплектации ограниченной серии Edition One автомобиль стоит от 1 419 990 рублей за переднеприводную версию 4х2 и 1 499 990 рублей — за полноприводную.

Фото: Renault