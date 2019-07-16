ГИБДД вернут контроль над знаками и камерами

Депутаты предлагают вернуть Госавтоинспекции процедуру обязательного согласования мест установки дорожных знаков и камер фиксации нарушений ПДД.

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Возобновление согласования организации дорожного движения с ГИБДД поможет сделать дороги безопаснее и сократить количество участков с необоснованными ограничениями, что приводит к ненужным штрафам.

С таким предложением депутаты обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Они указывают на то, что возврат к старой схеме позволит сделать дороги безопаснее, а организацию движения — понятнее для водителей, пишет РГ. Одним из авторов предложения, которое уже поддержали в МВД и Минтрансе, выступает глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Напомним, что с 2013 года ГИБДД отстранили от процесса организации дорожного движения, переложив эту обязанность на местные власти. В результате стали появляться необоснованные ограничения скорости и комплексы видеофиксации, расположенные далеко не на аварийно-опасных участках дорог.

В Минтрансе опасаются, что в результате сокращения личного состава в ГИБДД может не хватить специалистов для согласования организации дорожного движения. В МВД считают, что при необходимости ведомство сможет оперативно подготовить нужных специалистов. Более того, на службе остались те, кто занимался данными вопросами до 2013 года.

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Фото: Антон Белицкий/ТАСС