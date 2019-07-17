Платной может стать любая дорога

На большей части России платные дороги станут безальтернативным вариантом.

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Ко второму чтению подготовлен новый законопроект, позволяющий делать платной любую дорогу Крайнего Севера. Таким образом под новый закон попадет 70% территории страны. Отсутствие же бесплатной альтернативы больше не будет являться препятствием для создания платных участков.

Внесенные ко второму чтению доработки позволят делать платными не вновь построенные дороги, как это предполагалось ранее, а уже имеющиеся, пишет «Коммерсантъ». Отдельно взиматься плата может и за проезд по мостам. Новые правила будут действовать в отношении грузовиков. Взимать деньги с легковых машин и мототехники, во всяком случае пока, не планируется.

Принятие данных поправок к закону «Об автодорогах и дорожной деятельности» рекомендовал Комитет Госдумы по транспорту. Сам же документ был разработан специалистами Минтранса.

На сегодняшний день взимание платы за проезд по дорогам невозможен без наличия бесплатной альтернативы. Например, для М-11 это М-10, а для М-4 — «Старая Каширка». Одним из условий введения безальтернативной платы станут частные инвестиции в дорогу, путепровод или мост.

Проблема для жителей северной части России заключается в том, что в их владении очень мало легковых машин и, тем более, мотоциклов. В основном, передвижение идет на грузовиках, которые перевозят не только людей, но и продовольствие, а также медикаменты. С другой стороны, доставка грузов должна стать дешевле, так как инвестиции позволят построить необходимые мосты, проезд по которым будет дешевле, чем переправа на пароме. Например, перевозка 30-тонного грузовика через реку Пур на Ямале обходится в 38 тыс. рублей.

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Фото: Константин Якубов / «За рулем»