Реконструкция трассы М-7 «Волга» признана бессмысленной

Вместо ремонта и приведения в порядок трассы М-7 чиновники предлагают построить платную дорогу от Москвы до Казани.

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Первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов не считает целесообразной реконструкцию трассы М-7 «Волга», которая является главной дорогой, идущей от столицы на восток. Вместо этого чиновник предлагает вложить деньги в строительство новой платной трассы с привлечением частных инвестиций.

Реконструкция трассы «Волга» рассматривается в рамках проекта «Автодора» по созданию транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Альтернативный вариант постройки новой дороги, проезд по которой будет платным, находит новых приверженцев среди чиновников.

«Мы как Министерство транспорта для себя на этот вопрос давно ответили. У нас есть все расчеты, показатели, влияние на валовые региональные продукты, все макроэкономические показатели, показатели безопасности, на сроки, на деньги. Реконструкция М-7, когда мы сделали сравнение, по деньгам будет дороже или сопоставима со стоимостью строительства новой дороги. Но на новую дорогу у нас порядка 260 млрд [рублей] частных инвестиций предполагается, а в реконструкцию бесплатной дороги мы их не привлечем», — приводит ТАСС слова Алафинова.

В случае реконструкции М-7 дорога перейдет из второй и третьей категорий в первую, что предполагает более крупные денежные затраты на ее содержание, подчеркивает чиновник. Это ляжет тяжким бременем на бюджет, в то время как новая платная дорога не потребует больше государственных вложений на протяжении минимум двадцати лет. На строительство платной дороги потребуется 593 млрд рублей, а путешествие по ней из Москвы в Казань займет всего 6,5 часов.

Минэкономразвития, Минфин, Минтранс и Минстрой должны к 20 июля представить премьер-министру Дмитрию Медведеву согласованную позицию по вопросу реконструкции трассы М-7 «Волга», которая предполагает объездные дороги городов. Затем правительство выберет либо реконструкцию М-7, либо строительство новой платной дороги.

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Фото: Егор Алеев/ТАСС