Новый Hyundai Creta — первые подробности — журнал За рулем

Новый Hyundai Creta — первые подробности

Фотографии серийной версии кроссовера и некоторые характеристики были опубликованы на сайте министерства промышленности Китая.

Hyundai Creta
Hyundai Creta

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Hyundai Creta 2 — новая порция фото

Компания Hyundai опубликовала подробности о своей скорой новинке — втором поколении Hyundai Creta. В продажу автомобиль должен поступить в ближайшие месяцы.

Сегодня на сайте министерства промышленности Китая были размещены фотографии серийного кроссовера и некоторые его технические характеристики. Фотографии показывают в точности тот же автомобиль, который мы видели ранее на шпионских снимках.


В основе модели лежит обновленная платформа, которая позволила использовать новые агрегаты. Кроме того, благодаря ей автомобиль стал немного больше — на 1 см в длину и ширину. Его длина достигает теперь 4300 мм, ширина составляет 1790 мм, а высота —1622 мм. За счет увеличенной на 2 см колесной базе (2610 мм) салон кроссовера прибавил простора.


Hyundai Creta второго поколения в базовой версии оснащается 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 115 л.с. и 144 Нм, который работает в паре с вариатором или 6-ступенчатой механикой, крутящий момент через которые будет поступать на передние колеса.


В топовых комплектациях новая Creta получит 1,4-литровый турбодвигатель мощностью 140 л.с. и 242 Нм, который будет оснащаться 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода.

Новый Hyundai Creta — первые подробности

Фото: autohome.com.cn

Новый Hyundai Creta — первые подробности
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Отзывы о Hyundai Creta (9)

Hyundai 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Хороший авто за свои деньги

Недостатки:

За свои деньги хороший авто

Комментарий:

Вот почему во всех статьях про crety ZR пишет, что двигатели 1.6 и 2.0 отлично переваривают 92 и ZR только на нем и ездят, а в справочнике пишутьс про расход 95 на 100 км "Из них на бензин (АИ-95, средний расход 11,75 л/100 км)" непонятно

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