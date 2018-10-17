Фотографии серийной версии кроссовера и некоторые характеристики были опубликованы на сайте министерства промышленности Китая.

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Компания Hyundai опубликовала подробности о своей скорой новинке — втором поколении Hyundai Creta. В продажу автомобиль должен поступить в ближайшие месяцы.

Сегодня на сайте министерства промышленности Китая были размещены фотографии серийного кроссовера и некоторые его технические характеристики. Фотографии показывают в точности тот же автомобиль, который мы видели ранее на шпионских снимках.

В основе модели лежит обновленная платформа, которая позволила использовать новые агрегаты. Кроме того, благодаря ей автомобиль стал немного больше — на 1 см в длину и ширину. Его длина достигает теперь 4300 мм, ширина составляет 1790 мм, а высота —1622 мм. За счет увеличенной на 2 см колесной базе (2610 мм) салон кроссовера прибавил простора.

Hyundai Creta второго поколения в базовой версии оснащается 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 115 л.с. и 144 Нм, который работает в паре с вариатором или 6-ступенчатой механикой, крутящий момент через которые будет поступать на передние колеса.

В топовых комплектациях новая Creta получит 1,4-литровый турбодвигатель мощностью 140 л.с. и 242 Нм, который будет оснащаться 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода.

Главный конкурент Hyundai Creta — новый Kia Seltos уже успел побывать на тест-драйве «За рулем».

Фото: autohome.com.cn