В Раменском районе ограничили автодвижение из-за самолета

В четверг утром пилоты лайнера А321 «Уральских авиалиний» смогли посадить самолет с 234 пассажирами в чистое поле.

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Сегодня, в 6.20 в оперативно-дежурную часть МЧС поступило сообщение о жесткой посадке самолета в Московской области, городском округе Раменский, в районе деревни Рыбаки. Из аэропорта «Жуковский» в город Симферополь пассажирский самолет Airbus A321 компании»Урал Авиа» вылетел в 06.05. На борту находилось 233 человека, среди них — 41 ребенок.

Сообщается, что сразу после вылета в двигатели попала стая чаек, поэтому пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в поле в районе Жуковского.

Сотрудники первого пожарного подразделения установили задымление правого двигателя, но до открытого горения не дошло. Людей из самолета эвакуировали по надувным трапам и доставили автобусами в аэропорт Жуковский.

Пассажиры получили лишь незначительные травмы — по последним данным ГУ МЧС по Московской области, в результате происшествия за медпомощью обратились 55 человек, в том числе 19 детей, шестеро госпитализированы.

На месте работает 29 единиц техники, 67 человек, в том числе от МЧС: 7 единиц техники, 18 человек, сообщает ГУ МЧС по Московской области.

Обстоятельства произошедшего выясняет Следственный комитет. Поскольку «черные ящики» целы, расследование инцидента удастся провести в кратчайшие сроки. Специалисты отмечают, что причиной случившего могли стать расположенные неподалеку от аэропорта Жуковский несанкционированные свалки, где собираются стаи птиц.

Настоящее чудо, что все пассажиры живы и спасены, в этом большая заслуга пилотов самолета. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал героями летчиков, совершивших успешную аварийную посадку, не допустив возгорания воздушного судна. Уральские власти намерены ходатайствовать о награждении экипажа самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» госнаградами за проявленные умение и мужество.

В связи с жесткой посадкой пассажирского самолета на поле в Раменском районе возле поворота на деревню Рыбаки движение по автодороге Раменское — Малахово — Рыбаки будет ограничено. Водителям предлагают перестроить свой маршрут по дорогам: Раменское, Бояркино — Рыбаки или Софьино — Малахово — Рыбаки.

Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС и АГН «Москва»