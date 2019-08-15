Эксперимент Студии Артемия Лебедева: оформление городских перекрестков

В рамках концепции благоустройства города дизайнерское бюро предложило проект городского перекрестка. А что по этому поводу думают столичные власти?

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«В Москве появятся хорошие перекрестки — с черными изящными опорами и новыми светофорами», — так начинается презентация идеи на сайте Студии Артемия Лебедева.

Проект содержит несколько эскизов по оформлению части городской среды. В итоге перекрестки станут светлее и на них останется минимум конструкций. Все таблички, знаки и светофоры разместят на Г-образных опорах с высокой наклоненной штангой. На каждой опоре будет подсветка для темного времени суток, благодаря ей пешеходов видно при любой погоде.

Светофоры будут сочетаться по стилю с новыми автобусными остановками — они еще не вполне квадратные, но уже и не круглые.

Сами зебры тоже изменятся — на диагональных перекрестках вместо беспорядочной разметки появятся ненавязчивые стрелки. Кроме того, между белыми полосками будут располагаться навигационные надписи и указатели, подсказывающие дорогу к ближайшим объектам.

Перекрестки оградят заборчиками, спасающими пешеходов от водителей. А пешеходы уже не смогут перебежать дорогу в неположенном месте, это также отразится на безопасности.

В Департаменте транспорта Москвы отнеслись к проекту не как к руководству к действию, а как к одному из вариантов. Решения по реорганизации по предложенному принципу нет, успокоили общественность.

Изображение: Студия Артемия Лебедева/artlebedev.ru