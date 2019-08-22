40 км сплошной! Зато ни одной аварии

Разметку, которая вызвала массу критики со стороны автомобилистов, исправят уже в сентябре 2019 года.

В июне на 40-километровом отрезке трассы Воронеж — Нововоронеж появилась новая разметка. Дорожники на протяжении всего участка нарисовали островок безопасности. В ГИБДД Воронежской области заявили, что хоть трасса и отличается высокой аварийностью, но такая разметка с Госавтоинспекцией не согласована и является самодеятельностью департамента дорожной деятельности Воронежской области.

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«Разметка себя оправдала — за два с половиной месяца работы новой дорожной схемы на этом участке не произошло ни одной трагедии, притом что трасса всегда была аварийной. За девять лет до этого здесь погибли более 100 человек, 300 пострадали. Результат эксперимента хороший, но нехорошие отзывы от водителей, которым приходится ехать со скоростью 60–70 километров в час. Посмотрим, какая дисциплина будет у водителей после изменения разметки», — приводит слова директора департамента Максима Оськина «Российская газета».

При этом разметку всё-таки изменят. Уже к сентябрю дорожники обещают организовать шесть разрывов в сплошной для обгонов и разворотов. На большее количество мест для маневров рассчитывать не стоит из-за опасного характера трассы.

Наличие средства видеофиксации не окажется лишним при возникновении спорных ситуаций.

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