Испытатели разбили гиперкар за 2,1 млн долларов (видео)

Краш-тест столь дорогого автомобиля — это, одновременно, ужасающее и увлекательное занятие.

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Для того чтобы получить возможность продавать электрический гиперкар C_Two мощностью от 1888 до 1914 л.с., его следует омологировать — он должен соответствовать всем стандартам, в том числе по безопасности.

Для тех, кто любит красивые гиперкары, процесс краш-теста этого автомобиля может показаться варварством. К сожалению, обойтись лишь симуляциями на компьютере нельзя. Кроме того, производитель Rimac заинтересован, чтобы автомобиль был действительно безопасным.

Первый шаг в любых испытаниях — запуск симуляции с помощью компьютеров. Затем идут испытания материалов и компонентов, что требует реальных экспериментальных прототипов. Затем идут тестовые испытания конечного продукта.

Что касается электрогиперкара C_Two, который должен выйти тиражом 150 штук, то он только что завершил первую серию краш-тестов. Это означает, что Rimac теперь может перейти к следующему этапу разработки — улучшению характеристик с помощью виртуальных симуляций.

Примечательно, что Rimac использовал один и тот же монокок на экспериментальном прототипе для проведения пяти типов краш-тестов. Он выдержал все, после чего было решено использовать его же для испытания прочности крыши.

Разбивать один и тот же автомобиль снова и снова — занятие не из приятных, но у небольших автопроизводителей не остается другого выбора.

Гиперкары разрабатываются и в России, причем в них используются уникальные решения. Например, наш Flanker F имеет уникальную для этого класса автомобилей компоновку.

Фото, видео: Youtube