Загадочный российский бренд Monarch: уже создан концепт кроссовера

О новом электромобильном бренде Монарх нам стало известно лишь в августе, тогда новосибирцы рассказали о планах, теперь речь уже о концепте автомобиля SX.

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Правда, пока «живьем» этот SUV никто не видел, фотографии больше напоминают постеры, тем не менее, заявлено — кроссовер Monarch Concept SX представлен официально. Его габариты: длина — 4890 см, ширина — 2270 см, высота — 1750 см, масса — 2500/2770 кг.

До 15 октября обещают показать интерьеры автомобилей Monarch Concept SX и Monarch Concept S. Прототип Monarch Concept S обещают показать до конца 2019 года, а прототип внедорожника появится в марте 2020-го.

При создании SUV инженеры ориентировались на Porsche Cayenne, BMW X5, Mercedes GL, именно в этих автомобилях они видят конкурентов своей будущей модели.

Вариантов по мощности кроссовера будет несколько — 272, 407,8, 543,8 и 815 лошадиных сил (в пересчете). Concept SX будет оснащаться системой защиты батареи и привода от внешних воздействий, а также «иметь более совершенный режим off-road», что имеется в виду, создатели не объясняют.

У электрокроссовера будет быстросъемный аккумулятор, на замену которого потребуется 1–3 минуты. Компания пошла таким путем и собирается предложить клиентам не утомительную зарядку, а смену батареи как блока. Известно, что батареи и электромотор будет производить российская компания «Лиотех».

Пока перспективы бренда на российском рынке весьма туманны — на сайте производителя заявлено, что финансироваться проект будет за счет средств учредителей и привлеченных средств. До 2021 года планируется привлечь 225 890 000 долларов. На эти деньги с 2019 по 2021 гг создадут шесть прототипов автомобилей Monarch: Седан J класса стоимостью 1,8 млн руб., кроссовер JX класса — от 2,3 млн руб., седан S класса — от 2,5 млн рублей, люксовый кроссовер SX класса — от 3 млн рублей, премиальный седан L-класса — от 3,5 млн руб. и люксовый внедорожник LX класс — стоимостью от 4 млн рублей.

Еще свежи в памяти амбициозные планы олигарха Михаила Прохорова по выпуску гибридных ё-мобилей в России. Но им так и не суждено было сбыться, проект закрыли в 2014 году.



Изображения: Monarch