Госавтоинспекция поддерживает идею установления лимита скорости в 130 км/час, рассказал глава ведомства Михаил Черников.

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На международной выставке «Дорога-2019» в Екатеринбурге начальник ГУ ОБДД МВД России Михаил Черников сообщил, что скоро вместе с руководством «Автодора» эта задача будет решена, и скоростной лимит на платных трассах доведут до 130 км/час. При этом он выразил уверенность, что на этих дорогах даже при увеличении максимальной скорости не будет дорожно-транспортных происшествий, пострадавших и погибших.

До сих пор в ГИБДД говорили о повышении лимита разрешенной скорости только на вновь открываемых участках платных трасс. Максимальную разрешенную скорость 130 км/час планировалось установить на всей протяженности М-11 Москва — Санкт-Петербург, пока это разрешено на некоторых участках М-11 и М-4 «Дон».