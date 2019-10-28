В ноябре откроется движение по всей протяженности платной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, стоимость проезда по которой сопоставима с ценой билета на поезд или авиаперелета. Но можно и дешевле уложиться!

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В зависимости от дня недели, времени суток и наличия транспондера стоимость проезда по новой платной дороге М-11 Москва — Санкт-Петербург на легковом автомобиле составит от 1300 до 2000 рублей.

Общая протяженность М-11 составляет 670 км. Из них платными являются 606,7 км, проходящих по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Согласно данным «Автодора», в строительство новой автодороги было вложено 550 млрд рублей.

Стоимость проезда от Москвы до Твери в выходной день и при оплате наличными для машин 1-й категории (высота до 2 м) и мотоциклов составит 870 рублей, а от Твери до Санкт-Петербурга — 1150 рублей, выяснили «Известия», ознакомившись с проектом приказа «Автодора». Итого большинству автомобилистов придется заплатить за проезд 2020 рублей.

Водители автомобилей 2-й категории, а это машины высотой более 2 метров, фургоны, пикапы или транспортные средства с прицепами, заплатят за право проехать по дороге 2030 рублей. Как и на других платных трассах, сэкономить позволит транспондер. Благодаря ему цена снижается до 1521 рубля.

Проезд транспорта 3-й и 4-й категорий, то есть грузовиков и автобусов, обойдется в 2710 и 3980 рублей соответственно. При наличии транспондеров цена снижается до 2106 и 3188 рублей.

С учетом разрешенной на новой трассе скорости добраться из Москвы в Санкт-Петербург или обратно можно будет менее чем за 6 часов. Бесплатной альтернативой М-11 является автодорога М-10, которая пересекает новую магистраль в шести местах.

Чаще всего дорогами пользуются жители Чечни — там зафиксированы самые большие в стране пробеги. Со средними пробегами по регионам можно ознакомиться здесь.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС