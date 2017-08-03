Первое в истории кругосветное путешествие на полноприводном микроавтобусе УАЗ-452 началось 15 июля 2017 года и завершилось только вчера. Было пройдено более 78 тысяч километров.

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30 октября на Болотный остров «Красного Октября» в Москве торжественно въехал легендарный автомобиль УАЗ-«буханка» с четырьмя путешественниками. Ребятам преподнесли буханку белого хлеба с солью на алом шелковом парусе фабрики.

Участники кругосветки на уазике пересекли экватор по пути из Южной Америки в Северную. Ранее то же самое они проделали в Центральной Африке, двигаясь из Северного полушария в Южное. За два года они исколесили оба американских континента, Европу, Австралию, Азию, Японию и Россию. Саша Холодный (Александр Морозов), Николай Баландинский и Рустэм Казанбаев проехали через 61 страну, на российском этапе к ним присоединился Игорь Курсаков.

Российский автомобиль еще советской разработки, выпускающийся более 50 лет практически без изменений, был выбран не случайно: это единственное кругосветное путешествие, совершенное на отечественной машине. Организаторы даже претендуют на место в Книге рекордов Гиннесса.

Малокомфортный ретро-«уазик», вопреки опасениям кругосветчиков, их не подвел: за все время поломок было немного: так, замены потребовал высоковольтный провод, сломался ролик натяжителя ремня и пришлось подремонтировать задний мост. Это при том, что «буханка» вынесла и холод Скандинавии, и жару Африки, удивляя многих стабильностью работы механизмов.

Впечатления о поездке у всех остались незабываемые, впрочем, были они разнообразными. Так, в нетуристической Африке господствуют полная антисанитария и вопиющая нищета. Два месяца, проведенных там, они питались исключительно консервами, крупами и макаронами, привезенными из Москвы. Из-за огромных тараканов, незакрывающихся дверей и грязи палатки приходилось разбивать прямо в номерах отелей. При этом местное население очень улыбчивое и радостное, а детей там забавляют бананами вместо игрушек.

Однажды во время путешествия ребят арестовали за фотографирование военного объекта, одного участника чуть не укусил двухметровый варан, а Саша Холодный переболел малярией. Но люди и автомобиль выдержали все испытания.

Справа — Саша Холодный

Самой гостеприимной страной, с самым вкусным в мире вином оказалась Грузия, а самой красивой, с богатейшей разнообразной природной палитрой и безопасной для путешественников — Россия.

После увиденных гор тлеющего пластика и мусорных «бутылочных рек» в Африке Саша Холодный стал внимательнее относиться к экологии и в июне 2020 года отправится в кругосветку со своими пятью детьми и супругой уже на электромобиле! Что это будет за электрокар? Скорее всего, ГАЗель, хотя на российского смельчака имеют виды западные автоконцерны.

УАЗ-«буханка» побывала в кругосветке. Машина — прочная! Первое в истории кругосветное путешествие на полноприводном микроавтобусе УАЗ-452 началось 15 июля 2017 года и завершилось только вчера. Было пройдено более 78 тысяч километров. УАЗ-«буханка» побывала в кругосветке. Машина — прочная!

Фото: официальный сайт экспедиции «На Буханке Вокруг Света»