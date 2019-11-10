EarthRoamer создал на базе пикапа Ford F-550 Super Duty необычный кемпер — технологичный, внедорожный, с кузовом из легкого и прочного карбона.

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EarthRoamer LTi, построенный на базе мощного пикапа, получил карбоновый кузов, прочный и легкий. Благодаря этому масса автомобиля не на много превышает массу исходной модели. Вес для внедорожников имеет большое значение, как и низкий центр тяжести — все это кемперу дает жилая надстройка из углеродного волокна.

Этот дом на колесах очень запаслив — он оборудован емкостью для воды объемом 4546 литров и 432-литровым топливным баком. Этого количества солярки для турбодизельного 6,7-литрового двигателя хватит надолго. Ни газовых баллонов для плиты, ни генератора у автомобиля нет — ему достаточно мотора и солнечных батарей на крыше, которые генерируют до 1320 Вт электроинергии и «складывают» ее в литий-ионный аккумулятор емкостью 11 000 Вт*ч.

Жилая надстройка EarthRoamer LTi может иметь несколько конфигураций и вмещать до шести человек, имея при этом до четырех спальных мест. Независимо от выбранной планировки, кемпер имеет оборудованную кухню и ванную комнату, диваны, обеденную зону, кровать над кабиной и массу отсеков и шкафов для хранения как внутри, так и снаружи.

Подобный автомобиль не может быть дешевым или доступным. Он изготавливается вручную с использованием самых лучших материалов, включая упомянутый карбон. Стоимость кемпера EarthRoamer LTi составляет от 590 000 долларов (более 37 млн рублей), но это не смущает покупателей — очередь на автомобиль растянулась на 8 месяцев.

Представлен кемпер из карбона за 37 млн рублей EarthRoamer создал на базе пикапа Ford F-550 Super Duty необычный кемпер — технологичный, внедорожный, с кузовом из легкого и прочного карбона. Представлен кемпер из карбона за 37 млн рублей

Но кемпер можно построить и самому, под свои требования и запросы.

Фото: EarthRoamer