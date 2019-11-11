Кроссовер (не внедорожник!) Range Rover: первое изображение

Новый Range Rover Crossover будет оснащаться не только электромоторами, но и гибридными силовыми установками, включая мягкие.

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Land Rover выпустит совершенно новый Range Rover Crossover в 2021 году. В его основу ляжет платформа MLA, что позволит выпускать как полностью электрические версии автомобиля, так и гибридные.

Как видно на изображении, опубликованном изданием AutoExpress, это будет самый приземистый и стильный автомобиль. Появление модели станет переломным моментом в политике автопроизводителя, так как это будет первый автомобиль, в котором дизайн, комфорт и управляемость станут важнее его внедорожных качеств. Range Rover переориентируется на дорогу.

«Если Bentley и Rolls-Royce могут делать внедорожники, то почему Land Rover или Range Rover не могут делать роскошные кроссоверы?» — высказался директор по дизайну Land Rover Джерри Макговерн.

Характеристики Range Rover Crossover пока хранятся в тайне. Известно только, что автомобиль создается на платформе MLA, у которой есть место для двух электродвигателей на каждой оси. То есть даже полностью электрические версии будут полноприводными. Из-за небольших размеров кроссоверу не понадобится большой аккумулятор — 100 кВт.ч будет вполне достаточно. Малый же вес автомобиля позволяет надеяться на почти 500-километровый запас хода на одной зарядке.

Для тех, кто предпочитает бензиновые двигатели, Range Rover предложит гибридные версии кроссовера с 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем, которые скоро начнут устанавливать на Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque.

Чем завлекают покупателей роскошных автомобилей? Проверьте, клюнете ли на эти уловки вы?

Фото: autoexpress.co.uk