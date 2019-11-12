Период разрешенной езды на шипах сократят до 188 дней

Госкомпания «Автодор» предложила ограничить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за их использование в запрещенный период.

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Срок разрешенной эксплуатации зимних шипованных шин следует сократить с 273 дней до 188. С такой инициативой выступил «Автодор», указывая на то, что шипы наносят непоправимый ущерб дорогам. В случае езды на шипах в запрещенный для этого период в компании предлагают штрафовать водителей.

Как заявили в «Автодоре», в основном дороги разрушаются в зимний период, когда по ним ездят автомобили на шипованных шинах. Именно это наносит 90% ущерба покрытию, особенно на тех участках, где разрешено движение со скоростью более 70 км/ч.

«На законодательном уровне Российской Федерации не закреплен разрешенный период эксплуатации шипованных шин в зависимости от климатических поясов, а также не определены штрафы за его нарушение. Кроме того, до сих пор в Российской Федерации с достоверной точностью не оценена степень износа дорожных покрытий шипованными шинами, на основании чего не выработан единый подход к системе управления сохранностью дорожных покрытий», — поясняют свою инициативу в «Автодоре».

Для сохранения дорог в Центральном регионе России «Автодор» предложил сократить срок эксплуатации зимних шин с 273 до 188 дней, пишет RT. Сегодня ездить на шипах разрешается с начала сентября по конец мая. В других областях РФ ограничение срока эксплуатации зимних шипованных шин будут устанавливать местные власти, опираясь на особенности климата.

Более того, «Автодор» предложил ограничить скорость движения в зимний период до 70–80 км/ч, причем даже на автомагистралях.

В случае езды по дорогам на шипованных шинах в период действия запрета «Автодор» предлагает ввести административный штраф, размер которого не уточняется.

Рейтинг регионов с лучшими и худшими дорогами вы найдете здесь.

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