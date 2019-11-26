Оказалось, что существует гигантская проблема с электромобилями — неизвестно, как их утилизировать. Один из первых пострадавших — владелец Tesla Model S из Австрии.

Электромобили стали массово появляться на рынках относительно недавно, и пока не было необходимости задумываться над их утилизацией. А, видимо, уже пора, чтобы не получилось как в случае с Домиником Фреймутом из Австрии, который чувствует себя «брошенным производителем».

Доминик из Тироля был счастливым обладателем автомобиля Tesla Model S, пока месяц назад не врезался в дерево, в результате чего машина загорелась. Ему чудом удалось выбраться, а пожарным пришлось перекрыть улицу, привезти контейнер с тоннами воды и поместить туда электрокар, чтобы исключить риск повторного воспламенения батареи. Да и после аварии были опасения, что машина может загореться в течение двух-трех дней после первого пожара.

Теперь у владельца автомобиля возникли проблемы с поиском организации, которая сможет грамотно утилизировать его разбитую машину и аккумулятор. Он сообщает, что никто не хочет браться за его электромобиль с его непредсказуемой литий-ионной батареей весом в 600 кг.

Чтобы утилизировать электрокар, Доминик Фреймут даже обращался к австрийскому партнеру «Теслы» по утилизации ÖCAR Autoverwertungs. На сайте Tesla говорится, что «ÖCAR Automobile Recycling имеет широкую сеть авторизованных партнеров по утилизации, лицензированных департаментом окружающей среды».

Но в пресс-службе компании ÖCAR бедолаге сообщили, что «не имеют права» приобретать модели Tesla. Он узнал, что многие компании по утилизации не хотят иметь дело с батареями Тесла, потому что они пожароопасны и никто до конца не знает, как они поведут себя после аварии. Эксперт по утилизации отходов экологической компании Schwaz DAKA Мартин Клинглер уточняет, что никто даже не знает о составе опасных веществ внутри них. Производители электромобилей держат в секрете эти составы, чтобы не потерять свои конкурентные преимущества. Узнав все это, Фреймут зарекся когда-либо снова покупать электрокар, в особенности Теслу.

Пока электромобили питались от свинцово-кислотных батарей, 96% материалов в них, включая свинец, могли быть переработаны. Гибридные автомобили, такие как Toyota Prius, используют никель-металлгидридные батареи, которые могут быть довольно существенно переработаны.

Другое дело литий-ионные батареи. Когда они становятся непригодными для автомобилей, в них, тем не менее, остается еще до 80% заряда. Поэтому, прежде чем они попадут в центр переработки, их можно использовать в качестве накопителей, особенно рядом с неустойчивыми источниками энергии, например ветряными электростанциями. Но о дальнейшем речи пока нет, поскольку автомобили с литий-ионными аккумуляторами только сейчас выходят на массовый рынок, а центры переработки все еще находятся в зачаточном состоянии.

Известно, что американский Toxco, крупный переработчик свинцово-кислотных аккумуляторов, только собирается открыть первый завод по переработке литий-ионных аккумуляторов. И такие компании, как Tesla Motors, уже отправляют свои отработанные батареи на текущие объекты Toxco для утилизации.

Теоретически, когда литий-ионные аккумуляторы попадают на завод по переработке отходов, если они полностью разряжены, их просто измельчают, чтобы металлические компоненты, такие как медь и сталь, можно было легко отсортировать. Если в батарее все еще остается заряд, ее замораживают в жидком азоте и разбивают на замороженные кусочки. В охлажденном виде загореться они не могут, поэтому разбивать их в этом случае безопасно. Затем металлы можно разделять для повторного использования.

Но это в теории, кто это делает на практике и насколько такая утилизация экологична, нам пока неизвестно.

Фото: climatechangedispatch.com и depositphotos.com