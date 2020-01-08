Перед вами новый Camp Rover — он небольшой, тем не менее в нем целых четыре спальных места!

Camp Rover от Xtreme Outdoors — это настоящий кемпинг-трейлер, он предлагает все стандартные функции домов на колесах, включая полностью оборудованную кухню, ванную комнату с душевой кабиной, кондиционер, водонагреватель и много места для хранения. А самое главное — в нем есть спальные места для четырех человек, благодаря дополнительной двухъярусной кровати.

Размеры одноосного кемпера-прицепа — 6,4 метра в длину и 2 метра в ширину. Он изготовлен из качественных материалов, которые превосходят ваши ожидания, начиная с внутреннего и внешнего светодиодного освещения и заканчивая внутренней отделкой из натурального кедра.

Camp Rover оборудован микроволновой печью из нержавейки, алюминиевыми рамами и экранами на всех окнах, здесь есть холодильник, шкаф для одежды — всего и не перечислить. Базируется конструкция на стальном трубчатом шасси, кабина изготовлена ​​из алюминия, а крыша — из стеклопластика. На прицепе установлены 15-дюймовые колеса.

Просят за Camp Rover немало — 31 037 долларов. Притом что двухъярусная кровать в базовое оснащение не входит и заказывается отдельно, как и тент, который присутствует на фото — он также является дополнительным оборудованием.

Кемпер-автоприцеп: всё компактно и всё под рукой Перед вами новый Camp Rover — он небольшой, тем не менее в нем целых четыре спальных места! Кемпер-автоприцеп: всё компактно и всё под рукой

Фото: Xtreme Outdoors Camp Rover

Видео: YouTube

