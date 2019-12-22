Сегодня, в 8:00 Самый роскошный в мире кемпер продадут с молотка Растущая популярность кемперов и уникальность лота позволяют предположить, что уйдет этот дом на колесах за рекордную сумму денег.
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На аукционе Leake в Скоттсдейле (штат Аризона, США) 18 января 2020 года будет продан уникальный кемпер. Его нынешний владелец Лукас Лакнер приобрел его в свое время, желая отреставрировать и модернизировать, что и было сделано.
Westcraft «Capistrano» 1950 года выпуска имеет в длину 10 метров и 2 метра в высоту. Он был самым длинным и редким кемпером из линейки Westcraft. Реставрацией и модернизацией дома на колесах занимался Стивен Батчером — известный эксперт в деле реставрации автомобилей.
Целью проекта было создать идеальный «рестомод», сочетающий в себе все современные удобства, но без ущерба для стиля — ар-деко 1930-х годов. Все современные системы в трейлере спрятаны за панелями и дверями, а сам кемпер выглядит винтажно.
Например, светильники в трейлере испускают свет того уютного оттенка, который был в ходу в середине прошлого века. Телевизоры, аудиосистема, USB-порты и зарядные устройства тщательно спрятаны, но легко доступны. Была также модернизирована система нагрева воды и добавлена бесшумная и высокоэффективная система отопления и кондиционирования Duotherm с дистанционным управлением.
Подробно объем проведенных за 11 лет реставрации работ
описан в листинге на сайте Dupont Registry. Фото: Dupont Registry
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