Самый роскошный в мире кемпер продадут с молотка — журнал За рулем

Самый роскошный в мире кемпер продадут с молотка

Растущая популярность кемперов и уникальность лота позволяют предположить, что уйдет этот дом на колесах за рекордную сумму денег.

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На аукционе Leake в Скоттсдейле (штат Аризона, США) 18 января 2020 года будет продан уникальный кемпер. Его нынешний владелец Лукас Лакнер приобрел его в свое время, желая отреставрировать и модернизировать, что и было сделано.

Westcraft «Capistrano» 1950 года выпуска имеет в длину 10 метров и 2 метра в высоту. Он был самым длинным и редким кемпером из линейки Westcraft. Реставрацией и модернизацией дома на колесах занимался Стивен Батчером — известный эксперт в деле реставрации автомобилей.

Целью проекта было создать идеальный «рестомод», сочетающий в себе все современные удобства, но без ущерба для стиля — ар-деко 1930-х годов. Все современные системы в трейлере спрятаны за панелями и дверями, а сам кемпер выглядит винтажно.

Например, светильники в трейлере испускают свет того уютного оттенка, который был в ходу в середине прошлого века. Телевизоры, аудиосистема, USB-порты и зарядные устройства тщательно спрятаны, но легко доступны. Была также модернизирована система нагрева воды и добавлена бесшумная и высокоэффективная система отопления и кондиционирования Duotherm с дистанционным управлением.

Подробно объем проведенных за 11 лет реставрации работ описан в листинге на сайте Dupont Registry.

Самый роскошный в мире кемпер продадут с молотка

Растущая популярность кемперов и уникальность лота позволяют предположить, что уйдет этот дом на колесах за рекордную сумму денег.

Самый роскошный в мире кемпер продадут с молотка — фото 1028565Самый роскошный в мире кемпер продадут с молотка — фото 1028567Самый роскошный в мире кемпер продадут с молотка — фото 1028566Самый роскошный в мире кемпер продадут с молотка — фото 1028563Самый роскошный в мире кемпер продадут с молотка — фото 1028568Самый роскошный в мире кемпер продадут с молотка — фото 1028569Самый роскошный в мире кемпер продадут с молотка — фото 1028564Самый роскошный в мире кемпер продадут с молотка

Фото: Dupont Registry

Самый роскошный в мире кемпер продадут с молотка

Растущая популярность кемперов и уникальность лота позволяют предположить, что уйдет этот дом на колесах за рекордную сумму денег.

Самый роскошный в мире кемпер продадут с молотка — фото 1028564Самый роскошный в мире кемпер продадут с молотка — фото 1028566Самый роскошный в мире кемпер продадут с молотка — фото 1028565Самый роскошный в мире кемпер продадут с молотка — фото 1028567Самый роскошный в мире кемпер продадут с молотка — фото 1028563Самый роскошный в мире кемпер продадут с молотка — фото 1028568Самый роскошный в мире кемпер продадут с молотка — фото 1028569Самый роскошный в мире кемпер продадут с молотка
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