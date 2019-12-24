Интрига вечера: автомобиль публике так и не показали, он затерялся в пути из Новосибирска. Зато подробно рассказали и продемонстрировали зарядную станцию к нему.

Материалы по теме Новая российская автомарка — это будут электромобили Monarch

Российский проект электромобилей Monarch заявил о себе в августе этого года. Он позиционируется как разработка отечественных электромобилей среднего класса в ценовой нише от 1,8 млн до 5 млн рублей.

Журналистам показали на экране много рисованных картинок и видео, где разработчики собирают автомобиль и на котором он даже немного проехал по цеху сборки. Живая машина испытала проблемы с логистикой: ее везли в столицу из Новосибирска на самолете, но до Москвы в день презентации она так и не добралась. Впрочем, присутствовавших заверили, что через дня два-три она все же найдется и будет выставлена в салоне электромобилей на Ленинградском шоссе, 47, где ее смогут увидеть все желающие.

Monarch Concept S — пока только рисованный

По задумке разработчиков, сегодня должны были показать трио: Concept S, электросамокат и инновационную зарядную станцию к нему. Электрозарядный комплекс все же представили — он действительно имеет замысловатую форму, напоминающую торшер. Светится и выглядит интересно, но как работает, без машины понять не удалось.

О концепте электрокара рассказал сам основатель компании Monarch Алексей Пономаренко. В своем выступлении он посетовал, что в России мало внимания уделяют электромобилям, и он решил ликвидировать этот пробел, иначе «Теслу нам уже не догнать никогда». Коммерсант утверждает, что начал создавать проект российских электромобилей на собственные средства, надеясь со временем привлечь инвесторов. Они есть и сейчас (как частные лица, так и компании), но их вклад не более 7%.

«Почему я считаю, что у на все получится? У нас свободная рыночная ниша», — заверил он.

И рассказал собравшимся, что сделано самое главное — сформирована команда, которая сама практически полностью разработала автомобиль — от двигателей, планшетов до дверных ручек.

Алексей Пономаренко (в центре справа) и команда разработчиков

На первый этап денег хватило, но без инвестиций второй этап — постановку электрокара в серийное производство — осуществить не удастся. Кстати, на презентации было много инвесторов — действующих и потенциальных, как их удалось привлечь в таком количестве, осталось загадкой.

Деньги нужны, в частности, на то, чтобы обратиться в немецкие компании и сделать для электрокара «нормальное шасси, чтобы автомобиль рулился». Речь, видимо, о будущих разработках, так как было заявлено, что Concept S усилиями российских инженеров практически готов.

Пономаренко также отметил, что не стоит задача построить завод, разработчики намерены разместить мелкосерийное производство на действующих площадях.

На электромобили бренда предполагается устанавливать два типа батарей. Первый — не обслуживаемые без жидкостного охлаждения, их придется менять на пунктах заправки на заряженные. Такой способ применяют некоторые китайские фирмы. Минусом этого вида батарей является то, что они тяжелые — весят порядка 600 кг. Меняются они достаточно просто, «через порог», но для «переброски» все равно нужна специальная станция. Зато все происходит быстро — замена электроблока занимает 3 минуты.

Второй тип батарей — классические несъемные, рассматривается также вариант на водородных твердотопливных элементах, но пока сложно найти разработчиков.

Сам концепт присутствовавшие так и не увидели, но все это время на сцене стоял электросамокат — тот самый, который всегда будет находиться в багажнике Монарха. Приехал на природу, оставил автомобиль и кати себе на самокате — легко и удобно.

Вот такая неполная получилась презентация. Вместо электромобиля — электросамокат и зарядная станция. Но унывать не будем — остается надежда, что до столичного шоу-рума детище новосибирцев рано или поздно доберется и мы его непременно увидим.