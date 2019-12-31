Кемпербус Peugeot Boxer — полноприводный, а значит, многие дорожные трудности ему по силам!

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На выставке туризма и отдыха, которая проходит в Штутгарте с 11 по 19 января 2020 года, Peugeot демонстрирует концептуальный мобильный дом на базе полноприводника Boxer.

В основе мобильного дома фургон в длиннобазном исполнении L3 с высокой крышей, что дает возможность Boxer 4x4 Concept предоставить общую жилую площадь в 10 квадратных метров. В автодоме есть мини-кухня с раковиной и душ.

Стол, столешница на кухне и раковина изготовлены из минерального материала на основе акрила, а для пола использован переработанный пластик. Потолок обит тканью, а мягкая мебель — алькантарой.

Визуально Peugeot Boxer 4x4 Concept отличается от серийного коммерческого автомобиля модифицированной решеткой радиатора с защитной панелью от коррозии. Также интересным является устойчивый «восьминогий» багажник, расположенный на крыше. Чтобы до него добраться, со стороны водителя перед задней осью установлена стационарная ​​лестница. На багажнике можно перевезти лодку, а сзади фургона есть удобное крепление для электровелосипеда.

Фургон существует лишь в виде концепткара, его серийное производство пока не налажено. Однако на выставке отметили, что если покупателям нравится сама концепция автодома в фургоне, то аналогичное транспортное средство можно заказать в одной из многочисленных фирм, занимающихся оснащением техники для туризма.

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Автодом на троих: Peugeot Boxer в новом исполнении Кемпербус Peugeot Boxer — полноприводный, а значит, многие дорожные трудности ему по силам! Автодом на троих: Peugeot Boxer в новом исполнении

Фото: Peugeot