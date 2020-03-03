Концерн прекращает разработку автомобилей, работающих на природном газе, так как в битве за привлечение внимания водителей к экологически чистому транспорту решено сделать ставку на электрические двигатели.

Материалы по теме Новый кроссовер VW замаскировали под Opel

В прошлом году группа VW продала всего 110 тысяч автомобилей, работающих на сжатом природном газе (КПГ или CNG), по всему миру, что недостаточно для оправдания дальнейших инвестиций, сообщил в интервью газете Handelsblatt финансовый директор VW Фрэнк Уэлш.

Хотя производство существующих моделей, работающих на альтернативной энергии, не будет немедленно прекращено, «у этих автомобилей нет преемников», объяснил Уэлш.

«Они никогда не вызывали особого отклика у клиентов», — добавил он.

По словам Уэлша, выход из программы CNG позволит VW сосредоточиться на электромобилях с нулевыми выбросами, которые компания планирует превратить в мейнстрим в ближайшие годы.

Как и конкуренты, Volkswagen инвестирует миллиарды в электрокары, поскольку автомобильная промышленность переходит на более чистые двигатели, чтобы соответствовать более жестким нормам выбросов.

«Если мы действительно серьезно относимся к мобильности и экологии, то мы должны сосредоточиться на электрических двигателях с батарейным питанием. Все остальное — пустая трата усилий», — сказал Уэлш газете Handelsblatt в понедельник.

Группа VW, в которую входят 12 брендов, в том числе Porsche, Seat, Skoda и Audi, поставила перед собой цель — к 2029 году продать 32 миллиона чистых электромобилей и гибридов.

Автомобили на природном газе в основном выпускаются основным брендом VW и дочерними компаниями Skoda и Seat. Долгое время сравнительно чистые транспортные средства рассматривались как одно из средств для достижения целевых показателей по выбросам. Однако клиенты так и не приняли эту технологию.

Volkswagen дает понять, насколько серьезен его акцент на электромобильность. Другие альтернативные типы топлив также не имеют больших перспектив, на взгляд VW Group. К ним относятся синтетическое и водородное топливо. Все они демонстрируют значительно более низкую эффективность, полагает Уэлш.

Ослабленный дизельгейтом Volkswagen не может позволить себе увязнуть в видовом разнообразии. Группа будет использовать финансовые возможности целенаправленно.

В ближайшие годы компания планирует вывести на рынок 22 новые модели и 12 новых кроссоверов, среди которых будут машины с электрическими и гибридными силовыми установками.

Коллаж: «За рулем»