На вторичном рынке увеличились продажи не только иномарок, но и отечественных автомобилей, в результате чего произошел рост на 11%.

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В результате подорожания в начале года новых автомобилей из-за увеличения утилизационного сбора, а также из-за инфляции и снижения покупательской способности населения, на рынке автомобилей с пробегом в феврале 2020 года произошел рост спроса на 11%.

Всего в прошлом месяце было перепродано 361 207 подержанных автомобилей, тогда как в феврале 2019 года хозяев сменили 325 603 машины. Как подсчитали аналитики «Автостат Инфо», спрос на иномарки увеличился на 13,4%, а всего было перепродано 249 451 автомобиль. Продажи машин отечественного производства тоже выросли — на 5,7%. Всего автомобиль с пробегом отечественного бренда предпочли купить 111 756 человек.

Самым популярным брендом вторичного рынка стала Lada. В феврале было зафиксировано 97 722 перепродажи машин этой марки. В последнем месяце зимы прошлого года Лады купили 91 970 человек, а значит рост спроса составил 6,3%.

На втором месте по популярности оказались автомобили Toyota. Их в пролом месяце купили 22 145 человек. Это на 11% больше, чем в феврале 2019 года, когда было зарегистрировано 19 942 перепродажи. На третьем месте, благодаря рекордному росту спроса, оказались подержанные автомобили бренда Kia. Если в прошлом году в феврале было перепродано 16 472 машины этой марки, то в прошлом месяце их приобрели 20 486 человек — рост на 24%.

Еще больший рост спроса зафиксирован на автомобили бренда Hyundai — 26,5%, благодаря чему было перепродано 18 475 автомобилей — это четвертое место рейтинга. А пятая позиция досталась машинам Nissan, которые предпочли 16 813 покупателей, что на 14% больше, чем в феврале прошлого года.

Рост продаж наблюдается и у машин других брендов, вошедших в топ-10. Подержанные автомобили Volkswagen купили 16 353 человека (+16%), Chevrolet предпочли 15 712 автомобилистов (+7,7%), спрос на машины Renault вырос на 19% (15 565 перепродаж), лучше на 6,5% стали перепродаваться Форды (15 183 сделки), а спрос на Mitsubishi вырос на 8,7% (10 068 перепроданных машин).

В результате по итогам двух месяцев 2020 года вторичный авторынок России вырос на 9,6%, а количество покупателей на нем увеличилось до 686 191 человека.

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Фото: Ведомости/ТАСС