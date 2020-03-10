Обвал рубля: что будет с ценами на автомобили — журнал За рулем

Обвал рубля: что будет с ценами на автомобили

Падение цен на нефть и обвал рубля приведут к подорожанию автомобилей, как новых, так и подержанных, но характер индексации стоимости немного изменится.

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Производители автомобилей постараются избежать резкого повышения стоимости своей продукции. Цены на автомобили будут меняться, но постепенно, в несколько этапов. Подорожание транспортных средств должно произойти на фоне падения мировых цен на нефть и, как следствие, обвала курса рубля.

Первыми пересмотрят свои прайс-листы в России иностранные производители машин, у которых нет сборочных производств на территории нашей страны. Поэтапность корректировок, которые последуют за обвалом курса рубля, обусловлены тем, что поставки автомобилей в нашу страну происходят с учетом валютных рисков. При этом прогнозируется курс рубля, что позволяет держать цены на соответствующем ситуации уровне.

«Понятно, что в ближайшее время рубль вряд ли вернется назад в коридор 60–65 [рублей за доллар] и в район 70 [рублей за евро] по той простой причине, что нефть вряд ли вернется в коридор 50 [долларов за баррель]. Отсюда, соответственно, производителям придется все-таки пересчитывать ценники. Понятно, что они не будут делать это сразу, скорее всего — поэтапно. Плюс у них есть в любом случае время, потому что поставки, которые запланированы на ближайшие три-шесть месяцев, скорее всего, захеджированы по валютным рискам, поэтому у них есть время для того, чтобы сделать плавное повышение», — цитирует ТАСС президента «Ассоциации российские автомобильные дилеры» Олега Мосеева.

Вслед за автопроизводителями, импортирующими транспортные средства в Россию, начнут корректировать ценники и те, у кого на территории нашей страны есть сборочные предприятия. В том числе отечественные автопроизводители. Следом подтянутся продавцы автомобилей с пробегом, среди которых большинство — дилеры той или иной марки, перепродающие машины, принятые по системе трейд-ин.

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