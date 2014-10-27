5 признаков развода в автосалоне

Если увидели хотя бы один из этих признаков, лучше возьмите калькулятор и призовите на помощь логику. Вы сэкономите немаленькую сумму денег.

Мы попросили наших экспертов прокомментировать каждую ситуацию.

Сергей Радько,

адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора». Ирина Лебедева,

психолог-консультант, эмоционально-образный терапевт. Действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги.

1. Менеджер очень настаивает на визите в салон

Зачастую «развод» начинается еще до того, как вы переступили порог дилерского центра.

Представим ситуацию: узнав о предложении приобрести машину по выгодной цене, вы звоните по указанному телефону, чтобы узнать обо всех условиях. Задача менеджера в данном случае — заставить вас, так сказать, продолжить игру на его поле. А потому он всеми правдами и неправдами будет уговаривать приехать в салон.

Дальнейшие варианты развития событий разные: возможно, автомобиля «как в рекламе» не окажется в наличии, но будет точно такой же «чуть подороже», либо акция «внезапно закончится», или за доставку придется доплатить — кто знает… Одно можно сказать с уверенностью: вырваться из цепких объятий продавцов будет уже не так-то просто.

Адвокат: Задача привлечь клиента в салон в буквальном смысле «любой ценой» стоит перед конторами, которые к дилерству не имеют никакого отношения. Поэтому первое, что должно вас насторожить, — низкая стоимость автомобиля в рекламном объявлении. Особенно если она ниже, чем у официалов (что по определению невозможно). Это не более чем приманка для любителей сэкономить. С вероятностью 99,9% можно спрогнозировать, что, когда вы приедете в салон, такого автомобиля не будет в наличии.

Психолог: Модель, комплектация, цвет, итоговая цена — все эти характеристики должны быть сформированы в вашей голове еще до стадии участия в покупке менеджера. Единственное, зачем стоит приехать к дилеру, — убедиться в том, «ваша» эта машина или нет: рассмотреть ее, посидеть в ней. Бывает, что за рулем желаемого автомобиля не так комфортно, как вам казалось.

2. Менеджер интересуется, издалека ли вы приехали

Этот безобидный вопрос продавец задает отнюдь не из вежливости или желания поддержать беседу. Специалист прощупывает почву: логично, что если вы проделали к ним путь в добрых 200–300 км, вам будет обидно возвращаться домой с пустыми руками. Странно, что вы до сих пор не слышите, как в голове менеджера уже не просто звучит звоночек — вовсю бьют колокола, возвещая радостную весть: нашелся! Нашелся тот, кто купит неликвид и заберет все «допы»!

Адвокат: Иногородние — любимая категория серых дилеров. Узнав, что вы ехали к ним издалека, менеджеры попытаются сделать все, чтобы продать машину, которая вам не очень-то и нужна. Надо заметить, им это частенько удается. Совет: следите за тем, какую информацию вы предоставляете менеджеру в разговоре. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас.

Психолог: Разговор менеджера и покупателя — это деловое общение двух взрослых людей. Откуда вы приехали, как много родственников ждет вашего возвращения с покупкой и что вы, собственно, ели на завтрак, — никак не вписывается в рамки делового общения. Не стесняйтесь сказать менеджеру о том, что та или иная информация не относится к делу приобретения автомобиля. Личные границы необходимо соблюдать, причем не только при покупке автомобиля.

3. Менеджер советует приобрести коврики, мультимедиа или диски покруче

Менеджер уверяет, что у него «у самого такая же машина», он все вышеперечисленное купил и, отъездив год, не может нарадоваться на свое приобретение… Занавес. Титры.

Верить или нет этой блистательной актерской игре, решать вам. Только помните, что просто с продажи машины этот самый менеджер в салоне получит копейки — основной его «хлеб» дадут именно навязанные клиенту опции и дополнительные услуги (страхование в салоне, оклейка кузова, тонировка и т.д.). Есть более адекватные и менее губительные для вашего кошелька способы поблагодарить специалиста по продажам за проделанную работу.

Адвокат: Коврики входят в штатную комплектацию автомобилей. Просто наши дилеры перед продажей машины «раздевают», чтобы продать коврики как аксессуар по отдельной цене. Этим грешат все продавцы. Если вы понимаете, что за счет не очень-то нужных вам опций стоимость автомобиля серьезно выросла, следует просто отказаться от покупки. То же самое касается автокредита: не стоит соглашаться на него в салоне. Лучше сходите в банк и возьмите потребительский кредит и уже с этими деньгами возвращайтесь за машиной. Так выйдет гораздо дешевле.

Психолог: Даже если у менеджера действительно точно такая же машина, совершенно не факт, что предлагаемое им допоборудование подойдет и вам. Разумный вариант: предварительно узнать цены на понравившиеся вам аксессуары в нескольких магазинах, а уже непосредственно в салоне прикинуть, не влетит ли это приобретение в копеечку. С другой стороны, если очень уж хочется купить здесь и сейчас, а разница между стоимостью у дилера и у других поставщиков незначительная — почему бы себя не порадовать? В конце концов, вы не так часто покупаете новый автомобиль. Главное не ругать себя потом за расточительность.

4. Менеджер вас «маринует»

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Так, с машиной и комплектацией вроде бы определились. Цена тоже устраивает. Теперь менеджер любезно предлагает вам пройти к его коллегам для оформления документов, а сам уходит, чтобы узнать, когда машину перегонят со служебной стоянки прямиком к вам в руки.

Казалось бы, мечта уже близко… Но нет: проходит час, после которого выясняется, что милая девушка за компьютером допустила ошибку — надо бы исправить договор и, соответственно, заново поставить подпись. Еще час: «Ой, приносим наши извинения, нашли опечатку — нужно переправить и снова подписать». К концу третьего/четвертого/пятого часа доведенный до исступления клиент подписывает уже любой договор, который ему принесут…

И, надо сказать, серьезно рискует.

Адвокат: Внимательно читайте договор купли-продажи, прежде чем поставить свою подпись. Вам на руки обязательно должны выдать второй экземпляр, в котором нужно обратить внимание на стоимость автомобиля и условия, прописанные мелким шрифтом. К примеру, часто левые дилеры вписывают туда приличную неустойку за отказ от автомобиля. Чтобы этого не допустить, вам в документе должна быть понятна каждая строчка. Не лишним будет даже взять экземпляр договора с собой домой, чтобы внимательно его изучить до подписания.

Психолог: Покупка автомобиля — в первую очередь сделка, поэтому необходимо тщательно проверять все документы, которые вы подписываете. Если вы чувствуете, что в вас начинают преобладать «детские» эмоции радости, восторга или нетерпения, необходимо себя немного приструнить. Вспомните о том, что вы — взрослый человек и несете ответственность за каждую свою подпись. Максимально контролируйте свои эмоции, не поленитесь несколько раз перечитать договор. Время отпустить чувства на волю придет потом — когда вы уедете на своей новой машине домой. А пока не теряйте бдительности.

5. Менеджер, напротив, торопит с решением

Специалисту по продажам, конечно же, не хочется быть навязчивым, но сейчас действует такая скидка, медлить с которой было бы просто глупо. Тем более, что машины разлетаются только так! Например, пока вы с ним разговаривали, одну вон уже продали. Можете, конечно, уехать домой, чтобы взвесить все «за» и «против»… только внесите небольшую предоплату, чтобы забронировать автомобиль за вами. Передумаете — вернем деньги.

Адвокат: Не следует делать никакие взносы и предоплаты до того момента, пока с вами не будет официально заключен договор купли-продажи. Внеся аванс за машину, вы будете вынуждены играть по тем правилам, которые установит салон, — дабы не потерять деньги. Опять же, дилерские центры к таким схемам не прибегают, опасаясь за свою репутацию. Поэтому главный совет: обращаться только к официалам. Это, хоть и не стопроцентная, но все же гарантия того, что вас не обманут.

Психолог: Подобные попытки продаж строятся в основном на манипуляциях — на обращении к внутреннему «Ребенку» человека, то есть к эмоциональной части личности. Если менеджер пытается заставить вас как можно быстрее принять решение, то надеется заглушить в вас логическую составляющую — то есть то, что свойственно внутреннему «Взрослому». Первый признак, что вами пытаются манипулировать? — во внутреннем дискомфорте и ощущении, что что-то «не так», даже если объективных причин для беспокойства нет. У вас есть сомнения? — возьмите паузу, уезжайте из салона, а завтра, на свежую голову, принимайте решение.

Словарь покупателя или «сигнальные словечки»

Не секрет, что в беседе с клиентом менеджер автосалона использует так называемые «фразы-усилители».

Хорошо подобранные менеджером слова могут серьезно исказить впечатление о товаре не в вашу пользу. Вот их основной список: бесплатно

мгновенно

преимущество

ценность

экономия

результат

Если заметили в беседе именно эти слова, не стесняйтесь использовать тот же прием. Конструируйте предложения с существительными: обязательства

ответственность

продажа

стоимость

решение

подпись

Поверьте, на любую попытку продать вам что-либо без вашего желания есть контрмеры — главное, знать, как правильно их применять.

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