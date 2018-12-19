Как (не) надо покупать машину у «юрика», или История одной аферы

Принято считать, что приобретать подержанную машину надежнее у юридического лица. Однако мало кто знает, какие подводные камни могут скрывать такие сделки.

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С хорошо спланированной аферой столкнулся житель Воронежа, когда купил подержанный грузовик у одной из местных фирм. Составили договор купли-продажи и акт приема-передачи. Покупатель передал наличные, а продавец — машину, ключи и полный комплект документов к ней. И покупатель без проблем поставил грузовик на учет в ГИБДД. А через несколько месяцев его вызвали в полицию и обвинили… в краже автомобиля.

О краже в полицию заявил генеральный директор той самой фирмы. В заявлении сказано примерно следующее: «В период с ноября ­2016‑го по март 2017 года с территории предприятия неизвестными лицами похищен грузовой автомобиль…». Странно, что собственник грузовика не смог назвать время его исчезновения с точностью хотя бы до недели. Однако полицию эта странность не насторожила, и было открыто уголовное дело.

Во всех документах, подтверждающих переход права собственности, вместо оригинальной подписи гендиректора — оттиск клише. Директор сообщил, что его заместитель незаконно завладел печатью и бесследно исчез вместе с деньгами после совершения сделки, - и подал в суд гражданский иск, требуя признать сделку недействительной. Обычно, если суд принимает такое решение, покупатель возвращает товар, а продавец ему — деньги. Гендиректор же требует вернуть машину, однако возвращать деньги не собирается: он же их, дескать, не получал! Ведь его заместитель, который выдал покупателю приходный ордер за принятую сумму, в кассу деньги, мол, не внес! Суд при таком раскладе обычно встает на сторону «потерпевшего», а покупатель остается у разбитого корыта — без машины и без денег.

Мошенничество? Безусловно! Причем от подобного обмана не застрахован ни один покупатель. Даже тот, кто приобретает новую машину у официального дилера. Возникает резонный вопрос: что делать, чтобы не попасть в такой переплет?

Первым делом, как говорят аудиторы, нужно вывернуть юрлицо наизнанку. Если у вас нет знакомого банковского юриста — интернет вам в помощь. Начать следует со знакомства со свежими данными Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ): что за фирма, давно ли работает, кто директор. Прошерстите отзывы о ее деятельности — можете узнать много интересного.

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Лицензия на торговлю автомобилями сейчас не требуется, поэтому, - такая просьба со стороны клиента более чем законна, хотя допускаю, что будет встречена в штыки. Из устава станет понятно, какой деятельностью вправе заниматься фирма, каковы полномочия директора. Для некоторых сделок может быть прописан специальный порядок — например, полномочия лица, подписыва­ющего документы о продаже, должны быть подтверждены доверенностью. А у нее — ограниченный срок действия. Выдавать ее покупателю салон не обязан, однако в просьбе сделать копию отказывать не должен.

Когда дело дойдет до оформления покупки, предупредите сразу, что представитель салона должен ставить подписи при вас, имея при себе доверенность и паспорт. Лучше выглядеть параноиком в глазах сотрудников фирмы, чем прослыть простофилей среди родственников и друзей.

Если есть возможность, проверьте продавца на предмет банкротства и ликвидации юридического лица. Известны случаи, когда фирмы после ликвидации годами продолжали деятельность, работая по-черному, только за наличные. Поэтому, если продавец не только не принимает банковские карты (это нормально), но и говорит, что оплата возможна лишь наличными, - это тревожный сигнал. А если вы все же решили оплачивать свое приобретение наличными деньгами, передавать их нужно не сотруднику, оформляющему покупку, а в кассу — с получением документа о принятии денег. На нем должна быть печать с данными того же юрлица (название компании, номер ИНН), что указано в договоре купли-продажи.

И помните: в эпоху товарного пресыщения не покупатель должен бегать за продавцом, а наоборот. Если в одном салоне что-то покажется вам подозрительным, лучше пойти в другой. Наверняка там машины не хуже.

Все, что нужно знать о покупке автомобилей, как новых, так и подержанных, вы найдете тут.

Юридические аспекты покупки/продажи автомобилей и необходимые документы собраны в соответствующем разделе «Парка документов».

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Автор: Вячеслав Варёнов

Фото: из архива автора