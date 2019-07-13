Как разводят покупателей: мелкий шрифт в договоре

Покупая машину в кредит, читайте все строчки в договоре два раза. А лучше — три.

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С официальными дилерами иметь дело проще, чем с посредниками, поскольку они опасаются репутационных издержек и стараются «держать марку». Особенно это актуально в условиях кризиса и падения уровня продаж, когда за каждым клиентом ведется охота.

Своего рода «отдушиной» для официалов по-прежнему остаются программы автокредитования. В этом случае покупателю можно навязать множество дополнительных сервисов, начиная от страхования жизни, здоровья и всего имущества покупателя и заканчивая услугами компаний-партнеров, членством в «автоклубах», платной «поддержкой на дорогах» — список можно продолжать долго.

Помимо этого реальная процентная ставка по кредитному договору может оказаться в разы выше той, что вам изначально озвучивали менеджеры салона. Все потому, что неподготовленному человеку очень сложно с ходу разобраться, как именно будет погашаться долг и на что, в первую очередь, пойдут его выплаты — на погашение процентов или на тело кредита.

Тревожный звонок: многостраничные договоры кредита купли-продажи авто, различных видов страхования, которые менеджеры автосалона просят подписать незамедлительно; бумаги, с которыми вам предлагают ознакомиться только после того, как вы их подпишете.

Рекомендации юриста:

Сергей Радько, адвокат движения «Свобода выбора»

— Не следует ставить подпись ни в одном договоре прежде, чем вы внимательно его не прочитаете.

Некоторые менеджеры хитрят: вы сначала подпишите, а прочитаете потом. Это несерьезный подход, от таких «специалистов» нужно уходить сразу.

Скажу больше: я бы вообще не рекомендовал связываться с автомобильными кредитами. Условия по ним далеко не самые выгодные, а вот шансы оплатить ненужные вам услуги весьма велики.

Возьмите обычный потребительский кредит и уже с полученной суммой направляйтесь к официальному дилеру. Гораздо проще иметь финансовые отношения только с банком, нежели с банком, дилером, да еще и со страховой компанией.