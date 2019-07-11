Как разводят покупателей: проблемный автомобиль у неофициала

Польстившись на заманчивый ценник и обратившись к так называемому субдилеру, который по сути является посредником между официалами и конечным потребителем, велика вероятность нарваться на автомобиль с серьезными механическими повреждениями или дефектами по кузову.
Например, при транспортировке машина свалилась с автовоза, и официальный дилер, получив страховые выплаты, отдал ее перекупу.
В свою очередь, субдилер наспех провел косметический ремонт и теперь продает машину «с приятной скидкой».
К слову, этим иногда грешат и официальные дилеры — поврежденные при транспортировке автомобили перед продажей первому покупателю проходят косметический ремонт.
Тревожный звонок: серый дилер продает автомобиль по сниженной цене.
Рекомендации юриста:
— Риск при покупке авто существует всегда — даже у официального дилера. Что уж говорить про неофициалов.
Зачастую компании, именующие себя субдилерами, не имеют никакого отношения к официальным поставкам автомобилей и являются просто перекупщиками, да еще и работающими по кредитным схемам — получают в банке кредит, покупают много автомобилей (которые находятся в залоге у банка), а в случае невозврата кредита начинаются многомесячные судебные тяжбы с участием банков, субдилеров и конечных покупателей.
Поэтому перед приобретением нового автомобиля лучше посмотреть на сайте представительства данной марки и узнать, какие конкретно организации уполномочены производителем на продажу автомобилей производимой им марки.
- Все, что нужно знать о покупке и продаже автомобилей с пробегом, вы найдете тут.
- Перед покупкой внимательно изучайте отзывы об автосалонах и документы, которые предлагают подписать. При покупке автомобиля с рук не выключайте видеорегистратор!
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