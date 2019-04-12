Как я судился с перекупом и отбил свои деньги

Герой нашей истории знал, что не следует связываться с перекупщиками автомобилей — это может выйти боком. И все же когда знакомый предложил ему пригнать подержанный Pajero из Германии, не смог устоять: уж больно ценник привлекательный. О том, что бывает, когда не берешь со «своих людей» расписку, читайте в материале «За рулем».

«Ко мне обратился мужчина, который попался, что называется, на удочку перекупов. Михаил работал на подмосковном авторынке — торговал запчастями. Когда задумался о покупке автомобиля, через коллег нашел перегонщика. Тот, помимо того что работал в милиции, успевал еще параллельно возить в Россию подержанные авто из-за границы. Отзывы были хорошие — мол, человек надежный, помог не одному общему знакомому. Михаил обратился к Вячеславу (так звали перекупа) и заказал Mitsubishi Pajero из Германии. После того как мужчины обговорили условия и сроки, мой доверитель передал Вячеславу 24 тысячи долларов наличными. По тем деньгам это составляло примерно 669 тысяч рублей. Расписку Михаил брать не стал, так как посчитал это неуместным. Авторынок — это закрытое сообщество, где все друг друга знают. Ну как тут брать расписку со „своего“ человека?

Верните деньги!

Спустя примерно две недели после передачи денег Вячеслав позвонил и сказал, что доставил авто, но есть один неприятный момент: за растаможку надо будет доплатить еще 8 тысяч. Ясное дело, не рублей. К такому повороту Михаил не был готов — мужчины договаривались, что 24 тысячи долларов — это предельная сумма, в которую надо уложиться.

Когда он приехал посмотреть авто, его ждал шок. То, что моему доверителю пытались продать под видом б/у иномарки из Германии, у нас в народе принято называть «ведром с болтами». Состояние авто было настолько плохим, что Михаил даже усомнился, могла ли такая машина в принципе доехать из-за рубежа в Россию своим ходом.

Мужчина покупать авто наотрез отказался и потребовал вернуть деньги. Но у Вячеслава разговор был короткий: «Ты деньги дал? Дал. Я машину привез? Привез. Еще вопросы?». Михаилу не оставалось ничего, кроме как обратиться в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения.

Свои же люди

Для суда у ответчика была заготовлена несколько иная версия всех событий. Вячеслав действительно пригнал Mitsubishi Pajero из Германии, однако позже выяснилось, что в бюджет он не укладывается, и предупредил об этом Михаила. У покупателя денег больше не было, а потому он не стал приобретать авто. Тогда Вячеслав якобы занял деньги у знакомых и вернул Михаилу всю сумму. Никакой расписки он с него, естественно, не взял — все-таки свои люди. Кстати, любопытный момент: когда я спросил, как так получилось, что сотрудник МВД занимается перегоном автомобилей из Германии, тот ответил, что просто решил помочь знакомому. Тем более у него в тот момент был отпуск. При этом никаких подтверждающих документов (например, приказа от руководства) он предоставить так и не смог.

Проверка на полиграфе

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Чтобы доказать свою невиновность, ответчик даже согласился пройти психофизиологическое исследование с применением полиграфа. В результате эксперт пришел к выводу, что Вячеслав деньги вернул — учитывая, насколько спокойно и уверенно он чувствовал себя, отвечая на вопросы. Сомнений в его искренности у полиграфа не возникло. Однако мы, со своей стороны, заявили о том, что данное заключение эксперта подлежит исключению из числа доказательств, поскольку оно не предусмотрено законом — на то существует постановление Пленума ВС РФ.

Тем не менее Красногорский городской суд все же принял во внимание результаты психофизиологической экспертизы. Кроме того, вынося решение, он опирался на ст. 60 КПК РФ — согласно ей «обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами». В переводе на русский это означает, что мы зря вызывали в суд свидетелей, которые утверждали, что Михаилу денег никто не возвращал. Раз никто из них не присутствовал непосредственно при возврате и пересчете, то их показания не могут учитываться как доказательство вины Вячеслава. Таким образом, суд первой инстанции отказал моему доверителю в удовлетворении исковых требований.

Поди докажи

Михаил не стал опускать руки и подал жалобу в порядке кассации в Московский областной суд. Изучив материалы дела, судебная коллегия сочла необходимым отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение. В определении сказано: «Судом при разрешении спора не учтены положения ст. 56 ГПК РФ, устанавливающей, что каждая сторона в споре должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих требований и возражений». Что это означает? Если ответчик подтверждает получение денег от истца, то этот факт уже является доказанным. Обе стороны заявляют, что так и было. А вот дальше начинается расхождение: ответчик говорит, что деньги вернул, истец говорит, что это неправда. Следовательно, доказать, что деньги действительно были возвращены, уже задача ответчика.

Серьезные последствия

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Такой, казалось бы, тонкий нюанс распределения обязанностей по доказыванию сыграл решающую роль в нашей истории. Суд первой инстанции перераспределил их в пользу милиционера Вячеслава, а суд второй инстанции увидел и указал на это обстоятельство. В итоге дело было возвращено на новое рассмотрение в Красногорский городской суд, и мой доверитель все-таки сумел взыскать с ответчика ту сумму, которую он изначально истребовал. Кстати, скандал серьезно сказался на дальнейшей карьере Вячеслава. Уж не знаю, то ли это была его инициатива, то ли его, что называется, «попросили», но факт остается фактом: в органах он больше не служит.

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