Как я судился с перекупом и отбил свои деньги

«Ко мне обратился мужчина, который попался, что называется, на удочку перекупов. Михаил работал на подмосковном авторынке — торговал запчастями. Когда задумался о покупке автомобиля, через коллег нашел перегонщика. Тот, помимо того что работал в милиции, успевал еще параллельно возить в Россию подержанные авто из-за границы. Отзывы были хорошие — мол, человек надежный, помог не одному общему знакомому. Михаил обратился к Вячеславу (так звали перекупа) и заказал Mitsubishi Pajero из Германии. После того как мужчины обговорили условия и сроки, мой доверитель передал Вячеславу 24 тысячи долларов наличными. По тем деньгам это составляло примерно 669 тысяч рублей. Расписку Михаил брать не стал, так как посчитал это неуместным. Авторынок — это закрытое сообщество, где все друг друга знают. Ну как тут брать расписку со „своего“ человека?
Верните деньги!
Спустя примерно две недели после передачи денег Вячеслав позвонил и сказал, что доставил авто, но есть один неприятный момент: за растаможку надо будет доплатить еще 8 тысяч. Ясное дело, не рублей. К такому повороту Михаил не был готов — мужчины договаривались, что 24 тысячи долларов — это предельная сумма, в которую надо уложиться.
Когда он приехал посмотреть авто, его ждал шок. То, что моему доверителю пытались продать под видом б/у иномарки из Германии, у нас в народе принято называть «ведром с болтами». Состояние авто было настолько плохим, что Михаил даже усомнился, могла ли такая машина в принципе доехать из-за рубежа в Россию своим ходом.
Мужчина покупать авто наотрез отказался и потребовал вернуть деньги. Но у Вячеслава разговор был короткий: «Ты деньги дал? Дал. Я машину привез? Привез. Еще вопросы?». Михаилу не оставалось ничего, кроме как обратиться в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения.
Свои же люди
Для суда у ответчика была заготовлена несколько иная версия всех событий. Вячеслав действительно пригнал Mitsubishi Pajero из Германии, однако позже выяснилось, что в бюджет он не укладывается, и предупредил об этом Михаила. У покупателя денег больше не было, а потому он не стал приобретать авто. Тогда Вячеслав якобы занял деньги у знакомых и вернул Михаилу всю сумму. Никакой расписки он с него, естественно, не взял — все-таки свои люди. Кстати, любопытный момент: когда я спросил, как так получилось, что сотрудник МВД занимается перегоном автомобилей из Германии, тот ответил, что просто решил помочь знакомому. Тем более у него в тот момент был отпуск. При этом никаких подтверждающих документов (например, приказа от руководства) он предоставить так и не смог.
Проверка на полиграфе
Тем не менее Красногорский городской суд все же принял во внимание результаты психофизиологической экспертизы. Кроме того, вынося решение, он опирался на ст. 60 КПК РФ — согласно ей «обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами». В переводе на русский это означает, что мы зря вызывали в суд свидетелей, которые утверждали, что Михаилу денег никто не возвращал. Раз никто из них не присутствовал непосредственно при возврате и пересчете, то их показания не могут учитываться как доказательство вины Вячеслава. Таким образом, суд первой инстанции отказал моему доверителю в удовлетворении исковых требований.
Поди докажи
Михаил не стал опускать руки и подал жалобу в порядке кассации в Московский областной суд. Изучив материалы дела, судебная коллегия сочла необходимым отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение. В определении сказано: «Судом при разрешении спора не учтены положения ст. 56 ГПК РФ, устанавливающей, что каждая сторона в споре должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих требований и возражений». Что это означает? Если ответчик подтверждает получение денег от истца, то этот факт уже является доказанным. Обе стороны заявляют, что так и было. А вот дальше начинается расхождение: ответчик говорит, что деньги вернул, истец говорит, что это неправда. Следовательно, доказать, что деньги действительно были возвращены, уже задача ответчика.
Серьезные последствия
Имейте в виду:
- Не стесняйтесь составлять расписку, даже если вы передаете деньги хорошим друзьям или родственникам. За громким названием «Договор простой письменной формы» скрывается короткая фраза, написанная на листе А4: «Я, такой-то, получил такую-то сумму на такие-то цели». Все. Согласитесь, это гораздо проще, чем беготня по судам.
- Понятно, что денег много не бывает и все мы стремимся сэкономить. И все же, приобретая авто, лучше прийти в салон авторизованного дилера. Помните фразу: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной»? Так вот, она все еще актуальна.
- Как без риска продать свое авто или купить машину с рук, можно прочитать вот здесь и вот здесь.
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