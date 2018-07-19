Сработали подушки безопасности: во сколько обойдется ремонт Иногда подушки раскрываются буквально на ровном месте и без необходимости! Какие запчасти покупать и сколько это стоит, рассказывает эксперт «За рулем». Главные ошибки при установке шин: проследите за мастерами Простые модели шин дополнительного внимания не требуют. Их можно устанавливать на диски буквально не глядя: сторону и направление соблюдать не требуется. Но многие ездят на шинах посложнее. Случайная Волга: 10 удивительных фактов о ГАЗ-24-10 В этой машине были лишние детали, но не было датчика низкого уровня топлива. К ней прилагались два деревянных клина, а цифры на спидометре не совпадали с максималкой совсем.