80% краш-тестов на АВТОВАЗе — виртуальные
Виртуальная проверка автомобиля позволяет выявить слабые места в конструкции и экономит значительные суммы денег.
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Компьютерное моделирование получило широкое применение благодаря тому, что с его помощью можно спроектировать не только эффективный обдув салона или рассчитать лучшую акустику, но и выяснить, каким трансформациям будет подвергаться кузов при столкновениях. В результате до 80% краш-тестов на предприятии сегодня моделируются на компьютере и только 20% проводятся в реальности. Впрочем, такое делается не только на АВТОВАЗе, но и на КАМАЗе.
«Цифровые решения применяются и на других предприятиях корпорации. Так АВТОВАЗ использует технологии виртуального моделирования при разработке автомобилей. Специалисты рассчитывают на компьютерах такие аспекты конструкции автомобиля, как аэродинамика и климат-контроль, безопасность, акустика, жесткость и долговечность кузова. Виртуально проводится 75–80% краш-тестов, и результаты испытаний всегда подтверждают полученные расчеты», — рассказал РИА Новости исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.
Фото: АВТОВАЗ
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