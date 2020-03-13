КАМАЗы под защитой: автоматическая система обнаружения и тушения пожара

Так столкнуться — легко. Но кто будет виноват?

Мы каждый день поворачиваем под стрелку на дополнительной секции светофора. И многие из нас, как выяснилось, забыли об одной важной детали из ПДД, связанной с приоритетом движения в подобных ситуациях.