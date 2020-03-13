КАМАЗы под защитой: автоматическая система обнаружения и тушения пожара — журнал За рулем

КАМАЗы под защитой: автоматическая система обнаружения и тушения пожара

Группа компаний «ЭПОТОС» представила специальную разработку для КАМАЗа.

Автоматическая система обнаружения и тушения пожара (АСОТП) «КАМАЗ», разработанная группой компаний «ЭПОТОС», предназначена для защиты моторного отсека грузового автомобиля КАМАЗ 43118 и обеспечивает локализацию и тушение пожаров и возгораний.

Подробнее о новой системе читайте на сайте журнала «Рейс» по ссылке.

Фото: ГК «ЭПОТОС»

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