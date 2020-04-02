Проезд по Крымскому мосту закрыли из-за коронавируса

В Республике Крым, как и в других субъектах РФ, вводятся повышенные меры безопасности в связи с распространением коронавируса

Со 2 апреля на Крымском мосту работает блокпост, на котором производится стопроцентный досмотр транспорта, сообщает филиал РИА Новости в Крыму. 2 апреля в дневном выпуске новостей на Первом канале кореспондент отметил, что на въезде в республику у всех проверяют температуру, а проезд на территорию Крыма возможен только для крымчан; туристов и гостей региона на блокпосте просят развернутся.

С 3 по 6 апреля в республике вводится особый режим, предусматривающий перемещение граждан только с использованием спецпропусков. В Севастополе начали работу пять пунктов досмотра, на которых сотрудники ГИБДД останавливают транспорт, а медики измеряют водителям и пассажирам температуру. В Симферополе общественный транспорт работает по особому режиму, автобусы и троллейбусы ходят лишь в определенные часы. Самый длинный в Европе троллейбусный маршрут Симферополь-Ялта, длина которого составляет 85 километров, приостановил свою работу.

Подобные меры безопасности вводятся и в других регионах России, в частности в Челябинской области.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС